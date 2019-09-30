“محدث لحظه بلحظه” أسعار صرف العملات ” الدولار الأمريكي – الدرهم الإماراتي – اليورو – الريال السعودي” اليوم الأثنين 30/9/2019 في البنوك المصرية

تراجعت سعر صرف العملة الخضراء اليوم الأثنين 30-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 16.23 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.33 جنيه، بينما سجل بنك اتش أس بي سي HSBC سعر الشراء 16.27 بينما استقر سعر البيع بقيمة 16.37 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.22 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.32 جنيه.







سعر الدولار اليوم

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم







البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,31 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,1989 جم 16,3195 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,22 جم 16,32 جم منذ 19 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,28 جم 16,38 جم منذ 3 أيام بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ شهر بنك مصر 16,23 جم 16,33 جم منذ 19 ساعة كريدي أجريكول 16,22 جم 16,32 جم منذ 16 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,21 جم 16,31 جم منذ 19 ساعة بنك قناة السويس 16,23 جم 16,33 جم منذ 20 ساعة المصرف المتحد 16,24 جم 16,34 جم منذ 3 دقائق البنك الأهلي المصري 16,23 جم 16,33 جم منذ 20 ساعة بنك البركة 16,25 جم 16,35 جم منذ 11 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,22 جم 16,32 جم منذ 3 دقائق بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 16,24 جم 16,34 جم منذ 33 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,27 جم 16,37 جم منذ 4 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,23 جم 16,33 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي 16,22 جم 16,32 جم منذ 16 ساعة بنك عودة 16,23 جم 16,33 جم منذ 33 دقيقة

سعر اليورو اليوم







بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,06 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,86 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 17,7184 جم 17,8536 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 17,73 جم 17,86 جم منذ 4 دقائق مصرف أبو ظبي الاسلامي 17,75 جم 17,95 جم منذ 23 ساعة بنك الاسكندرية 18,06 جم 18,26 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 17,74 جم 17,87 جم منذ 4 دقائق كريدي أجريكول 17,69 جم 17,88 جم منذ 16 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 17,68 جم 17,87 جم منذ 19 ساعة بنك قناة السويس 17,74 جم 17,87 جم منذ 4 دقائق المصرف المتحد - 17,75 جم 17,89 جم منذ 4 دقائق البنك الأهلي المصري 17,74 جم 17,87 جم منذ 34 دقيقة بنك البركة 17,68 جم 17,96 جم منذ 20 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17,73 جم 17,86 جم منذ 4 دقائق بنك التعمير و الاسكان 18,03 جم 18,39 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 17,73 جم 17,92 جم منذ 34 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17,8 جم 17,91 جم منذ 22 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 17,7 جم 17,89 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي 17,73 جم 17,87 جم منذ 34 دقيقة بنك عودة 17,74 جم 17,87 جم منذ 34 دقيقة

سعر الريال السعودي اليوم

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,35 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,3178 جم 4,3501 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 4,3 جم 4,35 جم منذ 19 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 4,32 جم 4,37 جم منذ 23 ساعة بنك الاسكندرية 4,37 جم 4,43 جم منذ شهر بنك مصر 4,32 جم 4,35 جم منذ 19 ساعة كريدي أجريكول 4,3 جم 4,35 جم منذ 16 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 4,3 جم 4,35 جم منذ 19 ساعة بنك قناة السويس 4,32 جم 4,36 جم منذ 3 دقائق المصرف المتحد - 4,3 جم 4,36 جم منذ 3 دقائق البنك الأهلي المصري 4,32 جم 4,35 جم منذ 20 ساعة بنك البركة 4,26 جم 4,39 جم منذ 19 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4,3 جم 4,35 جم منذ 3 دقائق بنك التعمير و الاسكان 4,32 جم 4,48 جم منذ شهر بنك مصر إيران للتنمية 4,3 جم 4,36 جم منذ 33 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,32 جم 4,36 جم منذ 4 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,3 جم 4,36 جم منذ 3 ساعات البنك المصري الخليجي 4,33 جم 4,35 جم منذ 33 دقيقة بنك عودة 4,33 جم 4,35 جم منذ 33 دقيقة

أسعار الفراخ والبيض والرومي اليوم الأثنين 30/9/2019 في بورصة الدواجن العمومية في مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٤ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤١ جم ٤٫٤٤٣١ جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٤ جم منذ 19 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ 23 ساعة بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ شهر بنك مصر - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 9 دقائق كريدي أجريكول ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ 16 ساعة بنك قناة السويس ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ 9 دقائق المصرف المتحد ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ 9 دقائق البنك الأهلي المصري ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ 39 دقيقة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٤ جم منذ 9 دقائق بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤١ جم ٤٫٥٥ جم منذ شهر بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٤ جم ٤٫٤٦ جم منذ 39 دقيقة البنك المصري الخليجي ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٤ جم منذ 39 دقيقة بنك عودة ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 39 دقيقة