مصدر مسؤول يعلن موعد طرح العملة البوليمر البلاستيكية وأهميتها

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن البنك في الوقت الراهن ليس لديه أي نية لطرح عملة «البوليمر» البلاستيكية لأي فئة نقدية سواء أكانت العشر جنيهات أو غيرها، موضحاً أن موعد طرح العملة «البوليمر» البلاستيكية الجديدة متوقف على عدة عوامل يأتي على رأسها موعد انتهاء من مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو موعد لم يتم تحديده بعد.

موعد طرح العملة البوليمر البلاستيكية في مصر

وأشار المصدر في تصريحاته أن العمل يتم الآن على قدماً وساق في مطبعة البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية، وأنه لن يتم الانتهاء من بنائها وتجهيزها قبل عام على الأقل، لافتاً إلى أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتشطيبات بها، مؤكداً أنه لا نية لدى البنك المركزي في طرح «البوليمر» البلاستيكية قبل نهاية العام الجاري.

البنك المركزي ينشأ مطبعة في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المصدر أن البنك المركزي أعلن خلال الفترة الماضية أنه بصدد طباعة النقود «البوليمر» البلاستيكية خلال منتصف العام الحالي في المطبعة الخاصة بالبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدةـ وذلك عقب التعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم طباعة النقود ومنها العملة الجديدة «البوليمر» البلاستيكية، ويحاول البنك المركزي اللحاق بركب التقدم وما وصلت مختلف الدول المتقدمة من وسائل تكنولوجيا حديثة للعمل على تطوير البنك المركزي المصري وتحديثه دائماً.

كيف تصنع «البوليمر» البلاستيكية ؟

تصنع النقود البلاستيكية من مادة «البوليمر» وهي تعتبر مادة غير ضارة نهائياً بالبيئة، كما أن لها العديد من المميزات الهامة، ومنها أن عمرها يعادل أضعاف أضعاف العملة الورقية المستخدمة حالياً، فضلاً عن أنها تحارب التزييف وتقضي على الاقتصاد الموازي، كما أنه ليس لها مدة صلاحية، ويمكن سحبها من الأسواق وتجديدها وتطويرها ولا تنتهي الصلاحية إلى إذا تعرضت العملة البلاستيكية للتلف.