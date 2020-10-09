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مطلوب للعمل 320 حارس أمن للعمل لدى شركة حراسات أمنية بدولة الامارات

بواسطة رشيد بخوش
وظائف وظائف

السلام عليكم أعزاءي القراء سوف نتحدث في مقالنا اليوم عن وظائف جديدة وهذه المرة في دولة الامارات العربية المتحدة فقد تحدثنا سابقا في مقالنا وظائف هيئة البريد المصري للمؤهلات العليا والدبلومات، وفي مقالنا هذا سوف نخصصه لوظائف حراس الأمن في الامارات العربية المتحدة وبالضبط في امارة دبي. 

فقد أعلنت احدى أرقى شركة الحراسة الأمنية في امارة دبي عن حجاتها لعدة حراس أمن ذو خبرة في مجال الحراسة الأمنية، وتقدم هذه الشركة خدمتها الامنية للمدارس والمكاتب الخاصة وحتى الحكومية وكذلك تقدمها للفنادق والشركات والافراد أيضا، ولا ننسى أن الشركة تقدم لموظفها حوافز سنوية وكذلك راتب يعتبر جيدا كما تعطيه عدة امتيازات ليقوموا بعملهم على أكمل وجه. 

1 ملاحظة يجب أخدها بعين الاعتبار:
2 شروط يجب التوفر في كل متقدم
3 المميزات التي تقدما الشركة
4 طريقة التقديم على الوظيفة
5 ملاحظة هامة:

ملاحظة يجب أخدها بعين الاعتبار:

قد يستغرق الرد عليك عزيزي المقدم من طرف الشركة عدة أيام، ولذلك لا ترسل لهم عدة مرات لكي لا يقوموا بحظرك أرسل لهم مرة واحدة، وانتظر الرد عليك. 

شروط يجب التوفر في كل متقدم 

1.على المتقدم أن يتوفر على مؤهل متوسط فما فوق. 

2.- يجب على المتقدم التوفر على خبرة سنة على الأقل في مجال الحراسة الأمنية. 

3- أن يقبل المقدم بجميع المهام المكلف اليه من طرف الشركة. 

  1. السن أو العمر من أحد شروط التقديم.
  2. الالتزام بالمواعيد شرط أساسي للتقديم.

المميزات التي تقدما الشركة 

1.تقدم هذه الشركة راتب كل شهر ويعتبر راتب ممتاز 

2.السكن والتأمين الطبي على حساب الشركة. 

  1. اجازة سنوية 30يوممدفوعةالأجر. 

طريقة التقديم على الوظيفة 

يتم التقديم على هذه الوظيفة بالاتصال على الرقم الخاص بالشركة 00971507064922 

ملاحظة هامة: 

موقع كلمة هو موقع إخباري وموقع للإعلان عن الوظائف المتاحة وليس شركة توظيف، فيرجى على المتقدم الحذر من دفع أي رسومات أو مبالغ مالية، وموقع كلمة غير مسؤول عن أي تعاملات أو اتفاقيات تحدث من خلال الوظائف المعلنة. 

رشيد بخوش

رشيد بخوش كاتب لدى نجوم مصرية ،وأحب ان أعرف كل جديد بخصوص علم الأحياء وأهوى القراءة والسفر، وأحب رياضة التنس.

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