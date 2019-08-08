مع اقتراب العيد .. تعرف على سعر اللحوم والكبدة اليوم الخميس 8/8/2019 | سعر الدواجن اليوم في البورصة المصرية | أسعار السمك بأنواعه في السوق المحلي

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن الخميس8/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 08-8-2019

ترتفع أسعار الدواجن اليوم مرة أسبوعياً، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 22 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 35.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4.25 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.25 إلى 2.5 جنيه، ونقدم لكم خلال الجدول التالي أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 22 الأمهات كيلو 20 لحم ساسو كيلو 34 لحم بلدي كيلو 35 لحم رومي برونزي كيلو 52 لحم رومي أبيض كيلو 38 لحم بط مسكوفي كيلو 37 لحم بط مولار كيلو 26 بيض أبيض كرتونه 35.5 بيض أحمر كرتونه 35.5 بيض بلدي كرتونه 41.75 كتكوت أبيض عمر يوم من 4.5 إلى 7.5 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 4 إلى 4.5 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 2.25 إلى 2.5

أسعار السمك اليوم الخميس 8/8/2019

جاءت أسعار السمك اليوم قبل عيد الضحي، وهو العيد المعروف بعيد اللحمة كالأتي:-

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

كما تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

كما تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

وتباين سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

ووصل سعر السمك قشر بياض فيليه لـ160 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وتراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

الجمبري

وتراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سعر اللحمة اليوم الخميس 8/8/2019