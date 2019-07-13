“مع بداية الأسبوع” تعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت 13-7-2019 في المزارع الداجنية في تعاملات الصباح

نستعرض معكم أسعار الدواجن اليوم السبت 13-7-2019، حيث يهتم العاملون بالدواجن ومشتقاتها وأيضاً العديد من العمال بالمزارع الداجنية بأسعار الدواجن كل يوم، ومن خلال موقع ” كلمة دوت أورج” جئنا لنوافيكم بجميع أسعار الدواجن والكتاكيت وأيضاً أسعار البط وكرتونة البيض.

من خلال الجدول التفصيلي القادم سنوافيكم بمتغيرات أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناء على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن حسب ما توصل إليه وحسب متغيرات الأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 26.00 جنيه 26.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه