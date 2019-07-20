مع بداية الأسبوع .. تعرف على أسعار الدواجن بمختلف مشتقاتها اليوم السبت 20/7/2019 وفقاُ للبورصة الرئيسية

شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 20/7/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما ي,ذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي حيث قد وصل إلى 23 جنيه لسعر الكيلو في المزارع.

والجدير بالذكر أنه خلال الفترة القادمة، سوف تنخفض أسعار أعلاف الدواجن بجميع أنواعها ، حيث أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفراخ الدواجن البيضاء والبلدى.

أسعار بورصة عبد الله درويش

النوع السعر الأبيض 26 جنيه الساسو 366 جنيه كتكوت ساسو 3.5:3.75 جنيه كتكوت أبيض 3.25:3.5 جنيه امهات بيضاء 19 جنيه

أسعار بورصة منير السقا

النوع السعر الأبيض 27 جنيه الساسو 38 جنيه كتكوت أبيض 2.75:3 جنيه كتكوت ساسو 3.5:3.75 جنيه الأمهات 21 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 27.00 جنيه 27.50 جنيه لحم ساسو كيلو 38.00 جنيه 38.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 02.50 جنيه 02.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.50 جنيه 03.75 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.50 جنيه 05.00 جنيه بط مسكوفي يوم 14.50 جنيه 15.00 جنيه بط مولارد يوم 14.75 جنيه 15.50 جنيه

أسعار البيض اليوم