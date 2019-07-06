مع بداية الأسبوع .. تعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 7-6-2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

نتابع معكم اليوم السبت 6-7-2019 سعر الذهب في مصر ، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب، حيث ينخفض سعر الذهب يومين أو ثلاثة ثم يرتفع مرة أخرى، وقد بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع رواجاً في مصر 643 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة، وفيما يلي سنعرض مع حضراتكم جدول مفصل بسعر الذهب في السوق المصرية، والجدير بالذكر أن الأسعار لاتشمل سعر الدمغة أو المصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 735 جنيه مصري 43.85$ سعر جرام الذهب عيار 22 690 جنيه مصري ____ سعر جرام الذهب عيار 21 643 جنيه مصري 38.33$ سعر جرام الذهب عيار 18 551 جنيه مصري 32.87$ سعر جرام الذهب عيار 14 442 جنيه مصري _____ سعر الجنيه الذهب 5228 جنيه مصري 311.57$ سعر أوقية الذهب _____ 1,398 $ سعر كيلو الذهب 734 جنيه مصري ____

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

ترواحن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه ، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب من يوم إلي آخر وذلك لعدة أسباب من أهمها

–سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء.

-حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا.

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض أوقات وانخفاض في أوقات آخري، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 7.45 جنيه، وفيما يلي جدول مفضل بأسعار الفضة .

عيار الفضة الاسم التجاري السعر بالجنية المصري عيار 80 فضة المجوهرات 6.22 عيار 90 فضة العملات 7.00 عيار 92.5 الفضة الاسترليني 7.19 عيار 95.8 الفضة البريطانية 7.45 عيار 99.9 الفضة النقية 7.77 أوقية الفضة _______ 241.81

أسعار الذهب في السعودية