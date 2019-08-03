مع بداية الأسبوع .. تعرف على أسعار صرف العملات اليوم السبت 3/8/2019 في البوك المصرية والعربية

نعرض عليكم بشكل يومي آخر أسعار العملات في البنوك، وكذلك في السوق السوداء، بجانب العوامل التي تؤثر على أسعار العملات صعودا وهبوطا وأسباب نشاط أو تراجع السوق السوداء، حيث استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر.

من خلال موقعنا “كلمة دوت اورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار العملات الييوم السبت 9/8/2019 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية والعربية، لذا تابعونا وضعوا المثالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه