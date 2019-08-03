مع بداية الأسبوع .. تعرف على أسعار صرف العملات اليوم السبت 3/8/2019 في البوك المصرية والعربية

نعرض عليكم بشكل يومي آخر أسعار العملات في البنوك، وكذلك في السوق السوداء، بجانب العوامل التي تؤثر على أسعار العملات صعودا وهبوطا وأسباب نشاط أو تراجع السوق السوداء، حيث استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر.
من خلال موقعنا “كلمة دوت اورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار العملات الييوم السبت 9/8/2019 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية والعربية، لذا تابعونا وضعوا المثالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه
|العملة
|أعلى سعر شراء
|أقل سعر بيع
|الدولار
16.54
البنك العقاري المصري العربي
16.59
بنك الإسكندرية
|اليورو
18.40
البنك العقاري المصري العربي
18.34
البنك المركزى المصرى
|الجنيه الاسترليني
20.45
البنك العقاري المصري العربي
20.13
البنك المركزى المصرى
|الريال السعودي
4.41
المصرف العربى الدولى
4.42
بنك الإسكندرية
|الدرهم الإماراتي
4.51
البنك المصرى الخليجى
4.52
بنك الإسكندرية
|الدينار الأردني
23.35
البنك الأهلي المصري
23.44
كريدى أجريكول
|الدينار الكويتي
54.30
المصرف العربى الدولى
54.48
بنك الإسكندرية
|الريال العماني
42.94
البنك الأهلي المصري
43.09
بنك الإسكندرية
|الدينار البحريني
43.85
البنك الأهلي المصري
44.00
بنك الإسكندرية
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العوامل المؤثرة في أسعار العملات في البنوك
- يتأثر سعر الريال السعودي بقانون العرض والطلب وارتفاع احتياطات البنوك من العملة السعودية.
- يتأثر سعر اليورو بالبنوك المصرية بالسعر العالمي للعملة الأوروبية مقابل الدولار.
- يتأثر الدولار الأمريكي بارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية من العملة الخضراء وانخفاض التضخم .
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