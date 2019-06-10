مع بداية التعاملات..اعرف بكام سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2019 في كافة بنوك مصر

سعر الدولار اليوم في تعاملات أمس الأحد أول أيام عودة عمل البنوك عقب العطلة الرسمية، سجلت أسعار الدولار استقرار في معظم البنوك أمام الجنية، فيما انخفض سعر الدولار بشكل طفيف للغاية في بنك البركة بنحو قرش، ليُسجل سعر الدولار في بنك البركة 16.73 للشراء بدلاً من 16.74 جنية، واستقر في معظم البنوك في نهاية التعاملات المسائية وعلى رأسهم بنك مصر الذي سجل 16.73 للشراء مقابل 16.74 جنية للبيع.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

مع بداية التعاملات اليومية في البنوك،انخفض سعر صرف الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 16.70 للشراء، وباقي البنوك حتى الآن سجلت استقرار تام أمام الجنية بنفس أسعار الدولار أمس الأحد، ونستعرض معكم الآن أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك أمام الجنية، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنية في البنك الأهلي المصري 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع، في حين استقر الدولار مقابل الجنية في البنك العربي الأفريقى الدولي عند 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 16.76 جنية، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار في مصر في البنك التجاري الدولي عند 16.79 جنية.

سعر الدولار اليوم

نرصد لكم الآن سعر الدولار اليوم في كافة البنوك الحكومية والخاصة بمصر، خاصةً وأن سعر الدولار في مصر يُشكل أكثر عمليات البحث اليومية من قبل المواطنين تزامناً مع ارتباط أسعار الدولار في مصر بأسعار أغلب السلع، وإليكم جدول سعر الدولار في البنوك مُحدث طبقاً لأحدث تقارير من تعاملات اليوم الإثنين.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.73 16.83 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 بنك القاهرة 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 كريدي أجريكول 16.70 16.80 البنك العربي الأفريقى الدولي 16.73 16.83 البنك التجاري الدولي CIB 16.69 16.79 المصرف المتحد 16.69 16.79 بنك عودة 16.73 16.83

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان لليوم السادس على التوالي عند 16.70 للشراء مقابل 16.70 للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار لحظة بلحظة حتى نهاية التعاملات المسائية في البنوك.

أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم في أحدث تعاملات للبنوك اليوم الإثنين وذلك أمام الجنية المصري، وقد سجل سعر صرف اليورو في بنك التنمية والإئتمان الزراعي أعلى سعر للشراء بقيمة 19.11 جنية مقابل 19.31 للبيع، وبلغ متوسط اليورو في البنوك 18.82 مقابل 19.09 للبيع، وقد سجل سعر الريال السعودي استقرار عند 4.44 جنية مقابل 4.49 للبيع في أحدث تقارير لأسعار العملة السعودية في كافة البنوك.

ونتابع معكم أسعار العملات في مصر لحظة بلحظة ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على العملات وذلك في البنوك، جديراً بالذكر أن أسعار العملات قد بلغت أرقام تاريخية جديدة أمام الجنية قبل تعويم الجنية، وجاء قرار تحرير الجنية بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء، حيث تسبب التعويم في خسائر فادحة لتجار السوق السوداء بعد أن تقارب أسعار العملات في البنوك مع السوق السوداء.