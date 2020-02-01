Take a fresh look at your lifestyle.


مع بداية الشهر .. تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت 1-2-2020 في المزارع المصرية والبورصة العمومية

بواسطة حنان الزهيري
سعر البط اليوم اسعار الدواجن اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت 1/2/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

Image result for ‫سعر الدواجن اليوم‬‎

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو26.00 جنيه26.50 جنيه
لحم ساسوكيلو32.00 جنيه32.50 جنيه
لحم بلديكيلو34.00 جنيه35.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم07.00 جنيه10.50 جنيه
كتكوت ساسويوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بلدييوم02.50 جنيه03.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

Image result for ‫سعر الدواجن اليوم التكية‬‎

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم07.25 جنيه07.75 جنيه
بط مسكوفييوم15.75 جنيه16.25 جنيه
بط مولاريوم15.50 جنيه14.00 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.50 جنيه32.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه31.50 جنيه32.00 جنيه
بيض بلديكرتونه41.00 جنيه41.50 جنيه

حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

    قد يعجبك ايضا
    أخبار إقتصادية

    شركات السياحة الدينية تعلن أسعار عمرة شهر رجب  

    أخبار إقتصادية

    أسعار السيارات المستعملة اليوم في سوق الـ10 من رمضان  .. ثبات بالأسعار وركود في…


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.