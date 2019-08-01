مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الأسماك اليوم 1 أغسطس 2019 في مصر | سعر الدواجن اليوم في المزارع المصرية

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن الخميس 1/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 23.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 24 جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنيه 24.00 جنيه لحم ساسو كيلو 34.00 جنيه 35.00 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيه 07.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 03.75 جنيه 04.25 جنيه بط مسكوفي يوم 11.50 جنيه 12.00 جنيه بط مولارد يوم 12.50 جنيه 13.00 جنيه

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أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار السمك اليوم

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 35 إلى 42 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيهًا.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و245 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

قشر بياض فيليه

جاء سعر السمك قشر بياض فيليه بـ160 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.