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مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الأسماك اليوم 1 أغسطس 2019 في مصر | سعر الدواجن اليوم في المزارع المصرية

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الأسماك اليوم 1 أغسطس 2019 في مصر | سعر الدواجن اليوم في المزارع المصرية
سعر الأسماك اليوم

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز  الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم  زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن الخميس 1/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 23.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو  24 جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

سعر الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو23.00 جنيه24.00 جنيه
لحم ساسوكيلو34.00 جنيه35.00 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.00 جنيه07.50 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم03.75 جنيه04.25 جنيه
بط مسكوفييوم11.50 جنيه12.00 جنيه
بط مولارديوم12.50 جنيه13.00 جنيه

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أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

أسعار السمك اليوم

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 35 إلى 42 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و245 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

قشر بياض فيليه

جاء سعر السمك قشر بياض فيليه بـ160 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

 

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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