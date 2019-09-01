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مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في كافة البنوك المصرية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في كافة البنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 01-9-2019حالة منه الاستقرار النسبي في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.10 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.35 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم قيمة شراء 12.40 جنيه، قيمة بيع 12.55 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.43
البنك العربي الأفريقي الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى4.414.43ساعة واحدة
بنك عودة4.404.43ساعة واحدة
اتش اس بى سى HSBC4.404.435 أيام
بنك بلوم4.404.4317 دقيقة
البنك المركزى المصرى4.404.433 أيام
المصرف العربى الدولى4.404.43ساعة واحدة
البنك الأهلي المصري4.394.433 أيام
بنك قناة السويس4.394.4337 دقيقة
بنك مصر4.394.43ساعة واحدة
البنك الزراعى المصرى4.394.44أسبوع واحد
بنك الإستثمار العربي AIB4.394.435 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.394.4337 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.384.43ساعة واحدة
بنك المشرق4.384.433 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.384.435 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.384.43ساعة واحدة
بنك مصر إيران التنمية4.384.4437 دقيقة
كريدى أجريكول4.384.436 أيام
المصرف المتحد4.374.433 أيام
البنك الأهلى اليونانى4.374.4437 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK4.374.43يوم واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى4.374.436 أيام
بنك الإسكندرية4.374.433 أيام
بنك التنمية الصناعية4.374.4357 دقيقة
البنك العقاري المصري العربي4.374.4757 دقيقة
بنك البركة4.334.464 أيام
بنك التعمير والإسكان4.324.486 أيام

سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية

زلزال يضرب سعر الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في المزارع و أسعار اللحوم تنخفض بمقدار 6 جنيهات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.52
البنك الزراعى المصرى
أقل سعر للبيع: 16.59
بنك التعمير والإسكان
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك الزراعى المصرى16.5216.62أسبوعين
بنك الإستثمار العربي AIB16.5116.615 أيام
بنك البركة16.5116.614 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5116.614 أيام
البنك المصرى الخليجى16.5116.615 أيام
بنك مصر إيران التنمية16.5116.613 أيام
المصرف المتحد16.5116.613 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5116.614 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5116.613 أيام
بنك التنمية الصناعية16.5116.613 أيام
بنك قناة السويس16.5116.614 أيام
بنك عودة16.5116.615 أيام
بنك المشرق16.5116.615 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.5116.6157 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC16.5116.615 أيام
بنك مصر16.5016.606 أيام
البنك الأهلي المصري16.5016.606 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.605 أيام
كريدى أجريكول16.5016.606 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5016.606 أيام
بنك الإسكندرية16.5016.605 أيام
بنك بلوم16.5016.606 أيام
المصرف العربى الدولى16.5016.606 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.5016.606 أيام
بنك الكويت الوطني NBK16.5016.60يوم واحد
البنك المركزى المصرى16.5016.623 أيام
بنك التعمير والإسكان16.4916.595 أيام

 

متوسط سعر باقي العملات 

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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.32
بنك الإستثمار العربي AIB
أقل سعر للبيع: 18.26
البنك العقاري المصري العربي
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الإستثمار العربي AIB18.3218.485 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.2918.423 أيام
كريدى أجريكول18.2918.424 أيام
البنك الزراعى المصرى18.2818.46أسبوع واحد
بنك بلوم18.2818.403 أيام
البنك المركزى المصرى18.2718.413 أيام
بنك الإسكندرية18.2218.403 أيام
بنك التعمير والإسكان18.2218.626 أيام
اتش اس بى سى HSBC18.2218.37ساعة واحدة
بنك البركة18.1918.493 أيام
البنك العقاري المصري العربي18.1418.2657 دقيقة
المصرف المتحد18.1418.37ساعة واحدة
بنك المشرق18.1418.3727 دقيقة
المصرف العربى الدولى18.1318.35ساعة واحدة
بنك التنمية الصناعية18.1018.3757 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1018.36ساعة واحدة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.1018.3737 دقيقة
البنك المصرى الخليجى18.1018.38ساعة واحدة
بنك قناة السويس18.1018.3737 دقيقة
بنك عودة18.1018.37ساعة واحدة
البنك الأهلي المصري18.0918.36ساعة واحدة
بنك الكويت الوطني NBK18.0918.36يوم واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى18.0918.3623 ساعة
بنك مصر18.0918.36ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.0918.36ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى18.0918.3637 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية18.0818.3437 دقيقة

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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