مع بداية الشهر .. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في كافة البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 01-9-2019حالة منه الاستقرار النسبي في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.10 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.35 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم قيمة شراء 12.40 جنيه، قيمة بيع 12.55 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.41 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.41 4.43 ساعة واحدة بنك عودة 4.40 4.43 ساعة واحدة اتش اس بى سى HSBC 4.40 4.43 5 أيام بنك بلوم 4.40 4.43 17 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.40 4.43 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.40 4.43 ساعة واحدة البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 3 أيام بنك قناة السويس 4.39 4.43 37 دقيقة بنك مصر 4.39 4.43 ساعة واحدة البنك الزراعى المصرى 4.39 4.44 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.39 4.43 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.39 4.43 37 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.38 4.43 ساعة واحدة بنك المشرق 4.38 4.43 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.38 4.43 5 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.38 4.43 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 4.38 4.44 37 دقيقة كريدى أجريكول 4.38 4.43 6 أيام المصرف المتحد 4.37 4.43 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.37 4.44 37 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 4.37 4.43 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.37 4.43 6 أيام بنك الإسكندرية 4.37 4.43 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.37 4.43 57 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 4.37 4.47 57 دقيقة بنك البركة 4.33 4.46 4 أيام بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48 6 أيام

سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية

زلزال يضرب سعر الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في المزارع و أسعار اللحوم تنخفض بمقدار 6 جنيهات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.52 البنك الزراعى المصرى أقل سعر للبيع: 16.59 بنك التعمير والإسكان

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الزراعى المصرى 16.52 16.62 أسبوعين بنك الإستثمار العربي AIB 16.51 16.61 5 أيام بنك البركة 16.51 16.61 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.51 16.61 4 أيام البنك المصرى الخليجى 16.51 16.61 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.51 16.61 3 أيام المصرف المتحد 16.51 16.61 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.51 16.61 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.51 16.61 3 أيام بنك التنمية الصناعية 16.51 16.61 3 أيام بنك قناة السويس 16.51 16.61 4 أيام بنك عودة 16.51 16.61 5 أيام بنك المشرق 16.51 16.61 5 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.51 16.61 57 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 16.51 16.61 5 أيام بنك مصر 16.50 16.60 6 أيام البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 6 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.50 16.60 5 أيام كريدى أجريكول 16.50 16.60 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.50 16.60 6 أيام بنك الإسكندرية 16.50 16.60 5 أيام بنك بلوم 16.50 16.60 6 أيام المصرف العربى الدولى 16.50 16.60 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.50 16.60 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.50 16.60 يوم واحد البنك المركزى المصرى 16.50 16.62 3 أيام بنك التعمير والإسكان 16.49 16.59 5 أيام

متوسط سعر باقي العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.32 بنك الإستثمار العربي AIB أقل سعر للبيع: 18.26 البنك العقاري المصري العربي