مع تمسك الدولار بمكاسبه … السعر العالمي للذهب يسجل تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم

أظهرت تعاملات اليوم في السوق العالمية تراجع ملحوظ في سعر المعدن الأصفر، مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها، وفي ظل تنامي المؤشرات حول استمرار حالة الركود التي نشأت نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الأجواء الحالية هي أجواء ترقب لبيانات هامة حول الوظائف في الولايات المتحدة من قبل المستثمرين.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 785 عيار 22 716 إلى 720 عيار 21 683 إلى 687 عيار 18 585 إلى 589 عيار 14 455 إلى 458 عيار 12 390 إلى 393 الاونصة 24,276 إلى 24,418 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,496 الكيلو 780,571 إلى 785,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

السعر العالمي للذهب

سجل سعر الأوقية في المعاملات الفورية 1586.24 دولار، بهبوط 0.3% بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، عقب ارتفاع الأمس، والذي حققه المعدن بنحو 1.2%، وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع سعر الذهب إلى 1600.20 دولار للأوقية بارتفاع 0.6%، وخلال التصريحات التي قام بها مدير أول لتحليلات السلع الأولية “أفتار ساندو”، فإنه من غير المرجح أن يسجل الذهب تحرك كبير قبل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية.

توقعات سعر الذهب

ذكر ساندو خلال تصريحاته، أن السوق يشهد ضغط من قبل الدولار، نتيجة تمسك العملة الأمريكية بالمكاسب التي حققتها أثناء الليل، خاصة مع تدافع المستثمرين نحو أكثر عملات العالم سيولة، وعلى الرغم من تقفي الذهب في أسواق أخرى في الأجل القصير، إلا أن العوامل الأساسية لا تزال تقدم الدعم على المدى الطويل.

ومع التباطؤ الكبير الذي شهدته كلًا من اليابان وألمانيا، والذي طغى بدوره على التحسن الذي شهدته الصين، فقد توقفت العديد من المصانع في مارس الماضي في معظم أنحاء العالم، ويعتبر المستثمرون الذهب بمثابة الملجأ الوحيد في الأوقات الضبابية، ويجعل تراجع أسعار الفائدة تكلفة حيازة المعدن منخفضة.