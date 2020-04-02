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مع تمسك الدولار بمكاسبه … السعر العالمي للذهب يسجل تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم

بواسطة dina badr
سعر الذهب العالمي سعر الذهب العالمي

أظهرت تعاملات اليوم في السوق العالمية تراجع ملحوظ في سعر المعدن الأصفر، مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها، وفي ظل تنامي المؤشرات حول استمرار حالة الركود التي نشأت نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الأجواء الحالية هي أجواء ترقب لبيانات هامة حول الوظائف في الولايات المتحدة من قبل المستثمرين.

السعر العالمي للأوقية
السعر العالمي للأوقية

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 785
عيار 22716 إلى 720
عيار 21683 إلى 687
عيار 18585 إلى 589
عيار 14455 إلى 458
عيار 12390 إلى 393
الاونصة24,276 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,496
الكيلو780,571 إلى 785,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

السعر العالمي للذهب

سجل سعر الأوقية في المعاملات الفورية 1586.24 دولار، بهبوط 0.3% بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، عقب ارتفاع الأمس، والذي حققه المعدن بنحو 1.2%، وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع سعر الذهب إلى 1600.20 دولار للأوقية بارتفاع 0.6%، وخلال التصريحات التي قام بها مدير أول لتحليلات السلع الأولية “أفتار ساندو”، فإنه من غير المرجح أن يسجل الذهب تحرك كبير قبل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية.

توقعات سعر الذهب

ذكر ساندو خلال تصريحاته، أن السوق يشهد ضغط من قبل الدولار، نتيجة تمسك العملة الأمريكية بالمكاسب التي حققتها أثناء الليل، خاصة مع تدافع المستثمرين نحو أكثر عملات العالم سيولة، وعلى الرغم من تقفي الذهب في أسواق أخرى في الأجل القصير، إلا أن العوامل الأساسية لا تزال تقدم الدعم على المدى الطويل.

ومع التباطؤ الكبير الذي شهدته كلًا من اليابان وألمانيا، والذي طغى بدوره على التحسن الذي شهدته الصين، فقد توقفت العديد من المصانع في مارس الماضي في معظم أنحاء العالم، ويعتبر المستثمرون الذهب بمثابة الملجأ الوحيد في الأوقات الضبابية، ويجعل تراجع أسعار الفائدة تكلفة حيازة المعدن منخفضة.


dina badr

    طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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