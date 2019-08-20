مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس| البورصة المصرية تشهد ارتفاعات برأس المال السوقي ونصيب الأسد للمصريين

ربما لو تحدثنا عن أحد أهم الشواهد على الثقة الاستثمارية المتزايدة في الاقتصاد المصري، لكانت نتائج تعاملات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-8-2019 أحد أهم تلك الشواهد، فبمتابعة النتائج الإيجابية للغاية اليوم والتي كان نصيب الأسد فيها للمتعاملين من المصريين ليتضح أن الاقتصاد المصري أصبح في المربع الجيد الذي يجذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل متوازي وتزداد الثقة بالاقتصاد المحلي من قبل رأس المال الوطني متمثلاً في أسهم الشركات المصرية اليوم.. فهيا بنا نوضح لكم التفاصيل بشكل كامل باختصار ومن واقع تعاملات البورصة المصرية حتى ساعة الإغلاق اليوم.

نتائج تعاملات البورصة المصرية اليوم

بداية أكدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس أن جميع المؤشرات داخل البورصة المصرية ووفق تعاملاتها من بداية التعاملات حتى الختام مروراً بمنتصف تعاملات اليوم شهدت ارتفاع واضح وذلك بقيمة 6.6 مليار جنيه ارتفاع بقيمة رأس المال السوقي المتداول، وكان السبب المباشر وراء تلك النتيجة زيادة المشتريات الموجه من القطاع المحلي لتُغلق التعاملات على مستوى اليوم 762.041 مليار جنيه.

مؤشر “EGX30” ارتفع اليوم الثلاثاء بنسبة 0.86%.

مؤشر “EGX70” ارتفع اليوم الثلاثاء بنسبة 0.91%.

مؤشر “EGX100” ارتفع اليوم الثلاثاء بنسبة 0.94%.

وأفادت البيانات النهائية أن حجم تعاملات المصريين اليوم بالبورصة كانت في مُقدمة التعاملات وهي التي ساهمت بشكل مباشر في زيادة وارتفاع جميع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث احتلت تعاملات المصريين اليوم 67.17% من إجمالي تعاملات اليوم بالبورصة، وجاءت تعاملات الأجانب اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية عند معدل 20.96% أما تعاملات العرب اليوم بالبورصة المصرية فجاءت عند مستوى 11.87%.

كما أشارت النتائج أن تعاملات الأفراد اليوم بالبورصة فاق تعاملات الشركات، لتسجل تعاملات الأفراد بالبورصة المصرية الثلاثاء نسبة 56.85% بينما سجلت اليوم بتاريخ 20-8-2019 تعاملات الشركات داخل البورصة المصرية 43.14%.