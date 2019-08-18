مع خِتام تعاملات بورصات الغذاء بمصر| أسعار الدواجن تتراجع للبيضاء وثبات البلدي والساسو

أسعار الدواجن بالأسواق المصرية المختلفة، ليست في صالح البائع أو المزارع، فالواقع رسم ما يمكن أن نقول أنه تراجعات حقيقية لصالح المستهلك بمصر والذي أصبح يستشعر ثبات بالأسعار بالشكل الذي يرضي كثيراً طموحه بعد سنوات كانت أسعار الغذاء فيها تشهد تصاعد يكاد لا يتوقف يومياً، تلك القواعد أصبحت راسخة ونستشعرها بقوة داخل أسواق الدواجن بمصر، وهذا ما يمكن أن يتضح لك عبر هذا التقرير عن احدث أسعار الدواجن ليوم الأحد 18-8-2019 بمصر بعد ختام تعاملات بورصة الدواجن اليوم.

كم هي أسعار الدواجن اليوم بمصر

تابعنا منذ بداية الصباح اليوم الأحد 18 أغسطس سوق الدواجن بمصر، فوجدنا تراجع جديد بأسعار كيلو الدواجن البيضاء تحديداً بقيمة 2 جنيه للكيلو تراجع، وهذا فسره أحد تُجار الدواجن بأن الأوزان الكبيرة من الدواجن البيضاء كثرت بالمزارع ويجب تصريفها لأنها باتت تفوق الطلب عليها، وثبتت أسعار باقي أصناف الدواجن اليوم من الدواجن البلدي والدواجن الساسو.

جاء سعر كيلو الدواجن البيضاء بمصر حسب سعر السوق الآن وأسعار تداول بورصات الدواجن للمستهلك المصري من 24 جنيه إلى 28 جنيه.

وجاء السعر الخاص بالدواجن البلدي وفق أخر تداولات بورصات الدواجن بمختلف مناطق مصر سعر يتراوح للمستهلك من 35 جنيه إلى 45 جنيه، بينما جاءت اليوم أسعار الدواجن الساسو 18 أغسطس 2019 للمستهلك النهائي بالأسواق من 34 جنيه إلى 38 جنيه، وباتت أسواق الدواجن المصرية مُستقرة لأبعد الحدود اليوم بما يضمن استقرار الأسعار لفترة من الزمن.