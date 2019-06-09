مع عودة عمل البنوك..اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 9-6-2019 مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الأحد نستعرضه معكم الآن عقب انتهاء عطلة عيد الفطر والعطلة الرسمية للبنوك مساء أمس السبت، لتعمل البنوك الآن طبقاً للمواعيد الطبيعية وهي بداية من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت استقرار خلال الأسبوع الماضي وتحديداً منذ يوم الثلاثاء عند 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم تحركات جديدة مع بداية التعاملات اليومية وبدء التداول من جديد خاصةً وأن سعر الدولار يخضع الآن وفق آليات العرض والطلب.

أسعار الدولار اليوم الأحد

أصبحت أسعار الدولار اليوم أحد أهم إهتمامات المواطنين في مصر، ويأتي ذلك لأن سعر الدولار مقابل الجنية يترتيب عليه أسعار العديد من السلع في مصر، جديراً بالذكر أيضاً أن أسعار الدولار في مصر بعد تعويم العملة المصرية أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب، في حالة زيادة المعروض من الورقة الأمريكية ينخفض سعرها، وهو ما بحدث بالفعل طيلة شهر رمضان الكريم، تزامناً مع ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي.

تعاود أيضاً البورصة عملها من جديد اليوم الأحد في العاشرة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً بدلاً من الواحدة والنصف ظهراً وفق مواعيد عمل البورصة في شهر رمضان الكريم.

سعر الدولار اليوم

في التعاملات الصباحية ليوم الأحد وحتى الآن سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الارتفاع الطفيف في بعض البنوك ، فقد ارتفع سعر الدولار في بنك عودة ليُصبح 16.73 جنيه للشراء، فيما انخفض بشكل طفيف في بعض البنوك أبرزهم بنك الإمارات دبي الوطني ليُسجل 16.71 للشراء، ومع بداية إقبال المواطنين قد يطرأ على العملة الأمريكية بعض التغييرات سواء من ارتفاع أو إنخفاض في قيمتها أمام الجنية المصري، وقد سجل الدولار أمام الجنية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.73 للشراء مقابل 16.83 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 بنك مصر 16.73 16.83 بنك القاهرة 16.70 16.80 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.70 16.80 كريدي أجريكول 16.70 16.80 البنك المركزي المصري 16.70 16.80 التجاري الدولي CIB 16.69 16.79 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.73 16.83

وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.75 للشراء كأعلى سعر لشراء الورقة الأمريكية مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري، فيما سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.74 جنيه للشراء مقابل 16.84 للبيع، وسجل الدولار في بنك قطر الوطني 16.68 للشراء مقابل 16.78 للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار في مصر على مدار اليوم ورصد كافة التحديثات اليومية في البنوك.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري نستعرضها معكم اليوم مقابل الجنية المصري، جديراً بالذكر أن سعر الريال السعودي قد استقر خلال الفترة الماضية في البنوك عند 4.44 جنية للشراء مقابل 4.49 للبيع، ومن المتوقع أن يشهد سعر الريال تحركات الجديدة تزامناً مع اقتراب موسم الحج.

فيما بلغ متوسط سعر اليورو أحد أبرز العملات الأجنبية بعد الدولار في مصر بنحو 18.67 جنيه للشراء مقابل 18.68 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في معظم البنوك 4.54 جنيه للشراء ماقبل 4.58 للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الريال 3.75 ريال، فيما سجل مقابل اليورو بنحو 0.88 يورو، جديراً بالذكر أن سعر الدولار في مصر منذ مطلع العام الجاري 2019 وهو يشهد حالة من التراجع المستمر أمام الجنيه، مع زيادة التدفقات الدولارية وزيادة الإحتياط من العملة الأمريكية في البنوك، بعد أن أصبح إتجاه المواطن الأكبر نحو البنوك بدلاً من السوق السوداء قبل التعويم.

فروع الخدمة الإلكترونية من البنك الأهلي

كخطوة جيدة ينفرد بها البنك الأهلي المصري في مصر بتقديم تجربة أفضل للمواطن من خلال إفتتاحة لعدد من فروع الخدمة الإلكترونية، والتي بموجبها يُمكن للعميل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، الاشتراك بسهولة في محفظة فون كاش وكذلك فتح حسابات جديدة في البنك الأهلي، وغيرها من المميزات التي بلا شك تُقدم تجربة مميزة للعميل، ويُمكنك الإطلاع على كافة الخدمات من خلال الرابط التالي:

فروع البنك الأهلي الإلكترونية.

وقد أخذ البنك الأهلي المصري في الإعتبار افتتاح الفروع الإلكترونية في مناطق جغرافية تستهدف أكبر فئة العملاء على مستوي مصر والتي مُتاجة الآن في فرع سيتي ستارز، مول العرب، بوينت 90، وأخيراً سيتي سينتر الإسكندرية، ويُراعي في هذه الفروع مد أوقات العمل لفترات أطول من أجل التيسير على العملاء والحصول على احتياجاتهم.