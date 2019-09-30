مع نهاية الشهر .. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأثنين 30/9/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

مع نهاية الشهر .. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأثنين 30/9/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم 30 سبتمبر 2019 في السوق المحلي بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 681 جنيه، بينما سجل سعر جنيه الذهب قيمة 5,448 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 584 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 778 إلى 781 عيار 22 713 إلى 716 عيار 21 681 إلى 683 عيار 18 584 إلى 585 عيار 14 454 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,205 إلى 24,276 الجنيه الذهب 5,448 إلى 5,464 الكيلو 778,286 إلى 780,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69 26 سبتمبر 789.53 690.85 592.16 460.56 394.76 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.03 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83

سعر الذهب اليوم في السعودية







متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 179.92 ريال $47.96 سعر الذهب عيار 22 164.93 ريال $43.96 اسعار الذهب عيار 21 157.44 ريال $41.97 اسعار الذهب عيار 18 134.95 ريال $35.97 سعر الذهب عيار 14 104.96 ريال $27.98 سعر الذهب عيار 12 89.96 ريال $23.98 اسعار أوقية الذهب 5,596 ريال $1,492 اسعار جنيه الذهب 1,260 ريال $335.74 اسعار كيلو الذهب 179,925 ريال $47,961 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 30, 2019 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28 28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28 27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26 26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80 25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78 24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48 23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62

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