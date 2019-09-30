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أخبار إقتصادية

مع نهاية الشهر .. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأثنين 30/9/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم 30 سبتمبر 2019 في السوق المحلي بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 681 جنيه، بينما سجل سعر جنيه الذهب قيمة 5,448 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 584 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24778 إلى 781
عيار 22713 إلى 716
عيار 21681 إلى 683
عيار 18584 إلى 585
عيار 14454 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,205 إلى 24,276
الجنيه الذهب5,448 إلى 5,464
الكيلو778,286 إلى 780,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 سبتمبر785.08686.96588.82457.97392.54
28 سبتمبر785.08686.96588.82457.97392.54
27 سبتمبر785.38687.22589.04458.14392.69
26 سبتمبر789.53690.85592.16460.56394.76
25 سبتمبر789.26690.62591.95460.40394.63
24 سبتمبر804.03703.54603.03469.02402.01
23 سبتمبر798.21698.45598.67465.63399.11
22 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
21 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
20 سبتمبر795.66696.22596.76464.14397.83

 

سعر الذهب اليوم في السعودية



متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24179.92 ريال$47.96
سعر الذهب عيار 22164.93 ريال$43.96
اسعار الذهب عيار 21157.44 ريال$41.97
اسعار الذهب عيار 18134.95 ريال$35.97
سعر الذهب عيار 14104.96 ريال$27.98
سعر الذهب عيار 1289.96 ريال$23.98
اسعار أوقية الذهب5,596 ريال$1,492
اسعار جنيه الذهب1,260 ريال$335.74
اسعار كيلو الذهب179,925 ريال$47,961
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 30, 2019 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 سبتمبر180.56158.00135.43105.3390.28
28 سبتمبر180.56157.99135.42105.3390.28
27 سبتمبر180.52157.96135.39105.3090.26
26 سبتمبر181.61158.91136.21105.9490.80
25 سبتمبر181.56158.87136.17105.9190.78
24 سبتمبر184.96161.84138.72107.8992.48
23 سبتمبر183.95160.96137.97107.3191.98
22 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
21 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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