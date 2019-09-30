مع نهاية الشهر .. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأثنين 30/9/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية
استقرت أسعار الذهب اليوم 30 سبتمبر 2019 في السوق المحلي بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 681 جنيه، بينما سجل سعر جنيه الذهب قيمة 5,448 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 584 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|778 إلى 781
|عيار 22
|713 إلى 716
|عيار 21
|681 إلى 683
|عيار 18
|584 إلى 585
|عيار 14
|454 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,205 إلى 24,276
|الجنيه الذهب
|5,448 إلى 5,464
|الكيلو
|778,286 إلى 780,571
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|29 سبتمبر
|785.08
|686.96
|588.82
|457.97
|392.54
|28 سبتمبر
|785.08
|686.96
|588.82
|457.97
|392.54
|27 سبتمبر
|785.38
|687.22
|589.04
|458.14
|392.69
|26 سبتمبر
|789.53
|690.85
|592.16
|460.56
|394.76
|25 سبتمبر
|789.26
|690.62
|591.95
|460.40
|394.63
|24 سبتمبر
|804.03
|703.54
|603.03
|469.02
|402.01
|23 سبتمبر
|798.21
|698.45
|598.67
|465.63
|399.11
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|21 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|179.92 ريال
|$47.96
|سعر الذهب عيار 22
|164.93 ريال
|$43.96
|اسعار الذهب عيار 21
|157.44 ريال
|$41.97
|اسعار الذهب عيار 18
|134.95 ريال
|$35.97
|سعر الذهب عيار 14
|104.96 ريال
|$27.98
|سعر الذهب عيار 12
|89.96 ريال
|$23.98
|اسعار أوقية الذهب
|5,596 ريال
|$1,492
|اسعار جنيه الذهب
|1,260 ريال
|$335.74
|اسعار كيلو الذهب
|179,925 ريال
|$47,961
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 30, 2019 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|29 سبتمبر
|180.56
|158.00
|135.43
|105.33
|90.28
|28 سبتمبر
|180.56
|157.99
|135.42
|105.33
|90.28
|27 سبتمبر
|180.52
|157.96
|135.39
|105.30
|90.26
|26 سبتمبر
|181.61
|158.91
|136.21
|105.94
|90.80
|25 سبتمبر
|181.56
|158.87
|136.17
|105.91
|90.78
|24 سبتمبر
|184.96
|161.84
|138.72
|107.89
|92.48
|23 سبتمبر
|183.95
|160.96
|137.97
|107.31
|91.98
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
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