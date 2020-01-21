مقابل الجنيه.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2020 بيع وشراء

مقابل الجنيه.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2020 بيع وشراء

نظرا لما تعنيه أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالنسبة للكثير من المواطنين في مصر، بسبب تأثيرها الكبير على مستوى معيشة الأفراد وحركة البيع والشراء، نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل أسعار العملة الأمريكية (البيع والشراء) مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 في معظم البنوك المتعاملة بالسوق المصري.

وبعد تراجع كبير بلغ نحو 25 قرشا في الأسبوعين الماضيين، شهد الدولار الأمريكي انخفاضا جديدا بـ3 قروش مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 21-1-2020.

أسباب تراجع الدولار مطلع 2020

ووفق الخبراء المصرفيين فإن الانخفاض الكبير الذي شهدته الدولار منذ مطلع العام الجاري، يرجع إلى سبب رئيسي يتمثل في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة).

وأعلن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، أن الاستثمارات الأجنبية لشراء أدوات الدين في مصر بلغت 1.7 مليار دولار، خلال 4 أيام عمل من الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

يعمل البنك المركزى المصري على حساب سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وفقا لمتوسطات أسعار التداول في السوق المالية بالبنوك المتعاملة في مصر.

وحدد البنك سعر الدولار اليوم الثلاثاء، وفقا لمتوسطات الأسعار، بـ15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وفي الجدول التالي، نعرض لكم تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه في العديد من البنوك المحلية والعربية والدولية المتعاملة في جمهورية مصر العربية:

البنك البيع الشراء البنك الأهلى 15.86 جنيه للبيع 15.76 جنيه للشراء بنك مصر 15.86 جنيه للبيع 15.76 جنيه للشراء بنك القاهرة 15.84 جنيه للبيع 15.74 جنيه للشراء مصرف أبوظبى الإسلامى 15.87 جنيه للبيع 15.77 جنيه للشراء البنك التجارى الدولى 15.83 جنيه للبيع 15.73 جنيه للشراء بنك الإسكندرية 15.84 جنيه للبيع 15.74 جنيه للشراء بنك عوده مصر 15.84 جنيه للبيع 15.74 جنيه للشراء بنك قطر الوطنى الأهلى 15.83 جنيه للبيع 15.73 جنيه للشراء البنك العربى الأفريقى الدولى 15.82 جنيه للبيع 15.72 جنيه للشراء

جدول محدث لأسعار الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,83 جم