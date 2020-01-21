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أخبار إقتصادية

مقابل الجنيه.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2020 بيع وشراء

بواسطة معتز الجمّال 0

نظرا لما تعنيه أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالنسبة للكثير من المواطنين في مصر، بسبب تأثيرها الكبير على مستوى معيشة الأفراد وحركة البيع والشراء، نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل أسعار العملة الأمريكية (البيع والشراء) مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق  21 يناير 2020 في معظم البنوك المتعاملة بالسوق المصري.

وبعد تراجع كبير بلغ نحو 25 قرشا في الأسبوعين الماضيين، شهد الدولار الأمريكي انخفاضا جديدا بـ3 قروش مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 21-1-2020.

أسباب تراجع الدولار مطلع 2020

ووفق الخبراء المصرفيين فإن الانخفاض الكبير الذي شهدته الدولار منذ مطلع العام الجاري، يرجع إلى سبب رئيسي يتمثل في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة).

وأعلن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، أن الاستثمارات الأجنبية لشراء أدوات الدين في مصر بلغت 1.7 مليار دولار، خلال 4 أيام عمل من الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

يعمل البنك المركزى المصري على حساب سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وفقا لمتوسطات أسعار التداول في السوق المالية بالبنوك المتعاملة في مصر.

وحدد البنك سعر الدولار اليوم الثلاثاء، وفقا لمتوسطات الأسعار، بـ15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وفي الجدول التالي، نعرض لكم تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه في العديد من البنوك المحلية والعربية والدولية المتعاملة في جمهورية مصر العربية:

البنكالبيعالشراء
البنك الأهلى15.86 جنيه للبيع15.76 جنيه للشراء
بنك مصر15.86 جنيه للبيع15.76 جنيه للشراء
بنك القاهرة15.84 جنيه للبيع15.74 جنيه للشراء
مصرف أبوظبى الإسلامى15.87 جنيه للبيع15.77 جنيه للشراء
البنك التجارى الدولى15.83 جنيه للبيع15.73 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية15.84 جنيه للبيع15.74 جنيه للشراء
بنك عوده مصر15.84 جنيه للبيع15.74 جنيه للشراء
بنك قطر الوطنى الأهلى15.83 جنيه للبيع15.73 جنيه للشراء
البنك العربى الأفريقى الدولى15.82 جنيه للبيع15.72 جنيه للشراء
الدولار

جدول محدث لأسعار الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,83 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,7258 جم 15,8562 جم منذ ساعتين
البنك العربي الافريقي الدولي 15,73 جم 15,83 جم منذ ساعتين
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,77 جم 15,85 جم منذ 8 ساعات
بنك مصر 15,76 جم 15,86 جم منذ يوم
كريدي أجريكول 15,75 جم 15,85 جم منذ 3 ساعات
البنك التجارى الدولي CIB 15,73 جم 15,83 جم منذ يوم
بنك قناة السويس 15,98 جم 16,08 جم منذ شهر
المصرف المتحد - 15,76 جم 15,86 جم منذ ساعتين
البنك الأهلي المصري 15,76 جم 15,86 جم منذ يوم
بنك البركة 16,06 جم 16,16 جم منذ شهر
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,77 جم 15,87 جم منذ 7 ساعات
بنك مصر إيران للتنمية 15,74 جم 15,84 جم منذ 4 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,74 جم 15,84 جم منذ 7 ساعات
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,74 جم 15,84 جم منذ يوم
البنك المصري الخليجي 15,75 جم 15,85 جم منذ 48 دقيقة
بنك عودة 15,74 جم 15,84 جم منذ 7 ساعات

معتز الجمّال

    صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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