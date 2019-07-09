مقابل الجنيه.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2019

سجل سعر الدولار اليوم مع تعاملات اليوم الثلاثاء إنخفاض في البنك العقاري المصري العربي ليُسجل الآن للشراء 16.56 جنيه للشراء، بينما استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 للبيع، واستقر سعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء في البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأكبر البنوك في مصر عند 16.57 للشراء أمام 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر للشراء بالمقارنة مع أسعار الدولار في البنوك الأخري أمام الجنيه بقيمة 16.58 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.56 جنيه، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحين انتهاء التعاملات في البنوك.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 بنك مصر 16.57 16.67 بنك المشرق 16.57 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 البنك العربي الأفريقى 16.56 16.66 بنك قطر الوطني 16.55 16.65 بنك القاهرة 16.55 16.65 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65

وسجل الدولار في المركزي 16.54 للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل في الإسكندرية للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 16.55 مقابل 16.65 للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، وسجل في كريدي أجريكول 16.56 مقابل 16.66 للبيع، وفي البنك العقاري المصري سجل تراجع جديد مع تعاملات اليوم ليُسجل 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع.

وسجلت الورقة الخضراء وفق أخر تقارير في بنك التعمير والإسكان 16.56 للشراء مقابل 16.66 بيع، وفي بنك بلوم مصر استقر سعر الدولار عند 16.56 مقابل 16.66 للبيع، ونتابع معكم على مدار اليوم الثلاثاء كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء والتي تُحدد وفق عامل العرض والطلب منذ قرار تعويم العملة المصرية أمام باقي العملات الأخري.