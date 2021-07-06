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مقارنة بين ثلاجة شارب وثلاجة ال جي 2021

بواسطة عزت محمد
افضل انواع الثلاجات LG الأفضل بين ثلاجة شارب وال جي

تعتبر الثلاجة من الأعمدة الأساسية في كل منزل، وهناك أنواع كثير من الثلاجات مثل ال جي وشارب وهناك مميزات خاصة بكل واحدة منهما وكذلك عدد من العيوب، التي قد يراها المستهلك ووفق ذلك قد يرغب في معرفة لمن الأفضل له ثلاجة شارب أم ال جي.

ولكن في جميع الأحوال لا يمكن الاستغناء عن الثلاجة في حفظ المواد الغذائية والألبان، كما يوضع بها جميع أنواع المشروبات، وتحرص جميع الشركات التي تعمل بمجال الثلاجات على إنتاجها بجودة عالية للغاية وتجنب أي من العيوب التي قد تؤثر على تسويقها.

1 ما هو الأفضل ثلاجة ال جي أم شارب
2 مميزات ثلاجات شارب
3 الأفضل بين ثلاجة شار وال جي

ما هو الأفضل ثلاجة ال جي أم شارب

حتى يقف الشخص بصورة دقيقة على من هو الأفضل منهما، فيجب أن يتم النظر لمجموعة من النقاط فقم بالنظر للمساحة التي يتم وضع الثلاجة فيها فأختار الحجم المناسب لظروفك، كما أن هناك لون في إحداهما يكون مناسب لك عن الآخر.

وحجم الثلاجة الداخلي لابد أن يتناسب مع الطعام الذي ترغب في تخزينه فيها، وإلا يوجد بالثلاجة صوت وأن تستهلك كمة منخفضة من الطاقة، وأن تكون لوحتها إلكترونية مما يساعد على إصلاح أي من الأعطال التي قد تعاني منها فإذا تعرفت على كل ذلك فيمكنك اختيار الأفضل منهما.

أفضل ثلاجات 2021
ثلاجات شارب وال جي أيهما أفضل

مميزات ثلاجات شارب

هي من أنواع الثلاجات العالمية المعروفة، والتي يوجد بها تقنية حديثة للغاية ، ويوجد منها شارب 16 قدم ذات اللون الفضي وسعة 384 لتر ، كما يوجد منها 340 لتر بلون أسود ولكن على كل حال مميزاتها هي.

  1. يوجد بها تقنية النوفروست، التي تواجه تكون الثلج برفوف ثلاجتك مما يترتب عليه سهولة نظافتها.
  2. الواجهات الخارجية له مصنعة من مادة الاستانلس وهي مادة تقاوم الصدأ.
  3. تتميز موديلاتها الحديثة بتقنية البلازما، مما يتصدى لأي نوع من البكتريا والتي ينتج عنها روائح كريهة وبقاء الأطعمة لفترات طويلة بصورة طازجة.
  4. تحتوي على قفل خاص بها، وبعض أنواعها له لوحة يدوية أو إلكترونية تتحكم في درجة الحرارة.
  5. البلاستيك الموجود فيها قوي للغاية ، ولديه القدرة على حمل الوزن الثقيل.
  6. موفرة للطاقة الكهربائية، وتعمل جيدا مهما كان الجو حار من حولها.
  7. إضاءتها الداخلية مميزة للغاية وتساعد على الرؤية.
  8. عند فتح الباب لمدة دقيقة ويقوم الإنذارها بالعمل.
  9. أنواعها أقتصادية وتتناسب مع فئات المجتمع، وتحافظ على التجميد والبرودة حتى عندما ينقطع تيار الكهرباء.

ولكن قد تعاني من بعض العيوب مثل التلف بعوازل المطاط مما قد يسرب الهواء، أو الارتفاع بدرجة الحرارة بجوانبها وقطع غيارها غير متوفرة سوى لدى الوكلاء وبعض موديلاتها لا تحتوي على فلتر كربون أو مساحتها الداخلية صغيرة.

الأفضل بين ثلاجة شار وال جي

من خلال الفيديو التالي سيتم توضيح وعمل مقارنة بين ثلاجة شارب وثلاجة ال جي تابع:

عزت محمد

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