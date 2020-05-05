منحة الـ500 جنيه.. “القوى العاملة” تُحدد مواعيد صرف الدفعة الثانية

تساءل كثيرٌ من المستفيدين من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، عن مواعيد صرف الدفعة الثانية للمنحة، فيما أفادت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم الثلاثاء، بأنها ستبدأ يوم 11 مايو الجاري.

وقالت وزارة القوى العاملة: إن صرف الدفعة الثانية يستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن كل مستحق للمنحة سيصله رسالة نصيّة من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول الشخصي المسجل قبل يوم الصرف بـ24 ساعة.

منحة الـ500 جنيه

وكانت عملية صرف المرحلة الأولى من منحة الـ500 جنيه، قد بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، فيما جاء بعدها استكمال الصرف للمرحلة نفسها، بدءًا من يوم 26 أبريل الماضي وتستمر حتى 10 مايو الجاري بفروع البنك الزراعي المصري.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، إن الصرف سيتوقف في فروع مكاتب البريد خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الجاري، لتزامن صرف المعاشات وعدم حدوث زحام حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدة استئناف الصرف بدءًا من يوم 11 مايو ويستمر حتى 14 من الشهر نفسه، بموجب الرسالة النصية، والبطاقة الشخصية لكل مستحق للمنحة.

رسالة من وزارة القوى العاملة

ووجهت وزارة القوى العاملة رسالة للمواطنين المستحقين لمنحة الـ500 جنيه، إذ أكدت أن الصرف سيكون في المواعيد المحددة وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات:

القوى العاملة

التخطيط

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة الداخلية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات في وقت سابق، مؤكدة عدم تحديد أرقام أخرى للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.