منحة الـ500 جنيه.. “القوى العاملة” تُصدر بيانًا بشأن صرفها للمتخلفين

انتهى صرف الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه للمُتخلفين عن عملية الصرف، للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مساندة من الدولة لهذه الفئة، وفقًا لبيان أصدرته وزارة القوى العاملة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن هذه المنحة بإجمالي 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف جرت من خلال 4 آلاف منفذ في جميع المحافظات، وكذلك 600 مدرسة.

منحة الـ500 جنيه للعملة غير المنتظمة

وأضاف وزير القوى العاملة، في سياق حديثه عن منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أنه في وقت لاحق سيجري إعلان موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، مشيرًا إلى أنها ستكون قبل عيد الفطر، عبر كارت مسبوق الدفع مربوطًا بحساب لكل مستحقين، وذلك من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري.

وذكر الوزير أن “المُتَخَلّفين” عن الصرف في الدفعة الأولى صرفوا المنحة أول من أمس الخميس من خلال 2856 منفذًا للبريد في جميع المحافظات، وعددهم 65 ألفًا و483 مستحقًا للمنحة، مشيرًا إلى أن 498 ألفا و648 شخصًا لم يصرفوا.

أعداد المستحقين في المحافظات

وتابع الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصصت خطا ساخنا هو “142” ليستعلم المواطنون من خلاله عن حقهم في منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من عدمه، مشيرًا إلى أن عدد الذين صرفوا في المحافظات المختلفة على النحو التالي: