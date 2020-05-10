منحة الـ500 جنيه.. تعرف على مواعيد استكمال صرف الدفعة الأولى

قررت وزارة القوى العاملة استكمال صرف الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنظمة والمتضررة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك وفقًا لمحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وقال “سعفان”، في بيان اليوم الأحد: إنه تقرر استكمال صرف الدفعة الأولى من المنحة لـ”المُتَخَلّفِين” عن الصرف، وذلك على 3 دفعات، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 مايو، وحتى يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه، من خلال 4 آلاف منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية.

استكمال صرف منحة الـ500 جنيه

وأضاف الوزير، في سياق بيانه عن استكمال صرف منحة الـ500 جنيه للمتخلفين عن الصرف من العمالة غير المنظمة، أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم من صرف الدفعة نفسها، مشيرًا إلى أن المستحقين للمنحة الذين صرفوا خلال الدفعة الأولى بلغوا حتى الآن مليون و300 ألف، و156 مستحقا، وباقي 737 ألفًا و168 مستحقًا، وذلك من خلال:

منافذ البريد.

فروع البنك الزراعي.

شركات المحمول.

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

الدفعة الثانية للمنحة

وأشار الوزير إلى أن باقي المستحقين في الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه وعددهم 737 ألفًا و168 شحصًا، سيصرفون بدءا من غد الإثنين وحتى يوم الخميس 14 مايو الجاري، لافتًا إلى أن إجمالي المستحقين بلغ 2 مليون و37 ألفًا و324 شخصًا جرى اختيارهم من بين 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

وبالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، فقد أفاد الوزير بأنه سيجري الإعلان عنه قبل عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنه سيكون من خلال كارت مسبوق الدفع ومربوطًا بحساب مفتوح لكل مواطن عبر منافذ البريد وفروع البنك الزراعي.