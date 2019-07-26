من غير مصنعية.. اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم في مصر نتابعه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج عقب التغييرات الكثيرة التي طرأت على أسعار الذهب سواء في مصر أو السعودية خلال الفترة القليلة الماضية بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، حيث سجلت أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1420 دولار مقابل 1427 دولار في تعاملات أمس الخميس، ليتراوح سعر الذهب فئة عيار 22 بمصر ما بين 685 جنيه إلى 687 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم وفق تعاملات اليوم الجمعة في بداية التعاملات عقب إنخفاض قيمة الأوقية بنحو 7 دولار مقارنةً بأسعار الذهب أمس الخميس، ليُسجل سعر جرام عيار 24 مقابل الجرام الواحد بنحو 750 جنيه بدلاً من 752 جنيه في تعاملات أمس، وقد بلغ قيمة الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو 5248 جنيه.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة عقب استقراره في تعاملات أمس، وسجل عيار 18 للجرام بنحو 562 جنيه الأبرز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويأتي أبرز أسباب إنخفاض سعر الذهب في مصر هو تراجع قيمة الأوقية عالمياً لتُسجل وفق أحدث تقرير بنحو 1420 دولار.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 750 عيار 21 656 عيار 18 562 الجنيه الذهب 5248 أوقية الذهب 1420 دولار

وتراوح سعر الجرام لفئة عيار 14 بنحو 437 جنيه للجرام، بينما سجلت الأونصة ما بين 23,245 إلى 23,316 جنيه، وسجل عيار 12 للجرام ما بين 374 إلى 375 وفق تعاملات محلات الصاغة بدون قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تباينات طفيفة طرأت على كافة أعيرة الذهب اليوم الجمعة في السعودية، حيث سجل عيار 21 للجرام بنحو 149.97 ريال في الوقت الذي سجل فيه عيار 21 أثناء تعاملات أمس الخميس بنحو 149.34 ريال، وسجلت متوسط الأوقية 5330 ريال، بينما تراجع قيمة الجنيه الذهب بنحو 3 ريال عن تعاملات أمس، ليُسجل الآن 1200 ريال.

بينما سجل عيار 18 للجرام بنحو 128.54 ريال، وسجل عيار 22 للجرام 157.11 ريال، وعيار 14 سجل وفق آخر تقارير 99.98 ريال، وأخيراً بلغت قيمة الجنيه الذهب أمام الدولار الأمريكي بنحو 319.80 دولار، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية على مدار اليوم ورصد التغييرات طيله تعاملات اليوم.