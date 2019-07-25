من هو فاروق الفيشاوي (صور)

ولد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 من أسرة ميسورة الحال في محافظة المنوفية بإحدى قرى مركز سرس الليان ، أسرته ميسورة الحال وله من الأخوة 4 وهو الخامس والأصغر ؛ ثلاثة ذكور وابنتان؛ رعاه وتولى تربيته أخوه الأكبر رشاد بعد وفاة والده وهو في سن مبكر (11 عاما) .

فاروق الفيشاوي خريج كلية الطب

تعلم فاروق الفيشاوى في مدارس متميزة ؛ وكان متفوقا في دراسته ؛ إذ حصل على بكالوريوس الطب العام ؛ ومن قبل ذلك حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

فاروق الفيشاوي الممثل المصري

دخل الفنان فاروق الفيشاوي عالم الفن في سن متقدم ؛ ولفت إليه الأنظار بأدئه المتميز ؛ وكانت أول أعماله التي حاز بها على إعجاب الكثيرين مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا؛ الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي ؛ كما أنه تميز في دوره الذي لعبه في مسلسل ليلة القبض على فاطمة؛ ونال شهرة كبيرة خلال مشاركته في فيلم المشبوه مع الفنان الكبير عادل إمام.

أعمال فاروق الفيشاوي التليفزيونية

شارك الفيشاوي في العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة ومن أهم هذه الأعمال : رجال في المصيدة، حافة الهاوية، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، مخلوق اسمه المرأة، عصفور في القفص، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، أبناء العطش.

كما شارك الراحل فاروق الفيشاوي في أكثر من 130 عملًا دراميًا ما بين سينما وتلفزيون، منها: الطوفان، الرصيف، القاتلة، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، لا تسألني من أنا، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، غدا سأنتقم، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، الفضيحة، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

عائلة فاروق الفيشاوي

تزوج الفيشاوي من الفنانة سمية الألفي ورزقه الله منها أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، وتزوج من الفنانة سهير رمزي، وأخيرا تزوج من خارج الوسط الفني من فتاة تدعى نورهان.

إصابة الفيشاوي بالسرطان

أعلن الفيشاوي في 3 أكتوبر 2018 عن إصابته بالسرطان، كاشفا عن تحديه للمرض وأنه سوف يعامله بكل عزيمة وإصرار وأنه سوف يعتبره صداع قائلا: سأنتصر على هذه المرض سأهزمه وأحضر الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية.

وفاة فاروق الفيشاوي

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر 67 عامًا ؛ بعدما دخل في غيبوبة كبدية بعد توقف الكبد عن العمل أمس الأربعاء.. ولم يمض كثيرا حتى تم إعلان رحيل ديك البرابر وسيد أبو دراع.. وداعا الفنان الجميل فاروق الفيشاوي.