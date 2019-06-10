مهرجان الطازج في عروض العثيم السعودية اليوم الإثنين 10 يونيو

اعتادت عروض العثيم كل اثنين تقديم عدة عروض على المنتجات الغذائية، من لحوم وخضروات وفواكه ومنتجات ألبان، وذلك تحت شعار”مهرجان الطازج”، وهذا الأسبوع كان عرض سعر الـ 2 كيلو من أي منتج من المتواجدة في العرض يُباع بسعر الكيلو منها في الأيام العادية، هذا وما زال العرض الرئيسي لأسواق عبد الله العثيم مستمرة، والذي بدأ منذ 30 مايو الماضي وينتهي بعد غد الأربعاء الموافق 12 يونيو، والذي جاء بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وشمل عشرات المنتجات والسلع التي يُقبل الجميع على شرائها.

عروض العثيم اليوم الإثنين ومهرجان الطازج

شملت تخفيضات اليوم في أسواق العثيم ما يقرب من 20 منتج غذائي، حيث تضمنت الخصومات لحم عجل بلدي بدون عظم ليصبح سعر الكيلو منه 40 ريال تقريبًا، كذلك مجموعة من الفواكه مثل التفاح والموز والخوخ والكمثرى والجريب فروت، أما الخضروات فقد شملت الخيار والبطاطس والبصل وقرع العسل والجذر البلدي، لم تنسى العروض أيضًا لهذا اليوم منتجات الألبان، فكانت جبن فيتا الدنماركي بسعر 20 ريال سعودي تقريبًا، وكذلك الزبدة عما عن المسليات والمكسرات فقد تواجد الفول السوداني وإليكم صفحة المنتجات.