مواصفات هاتف Vivo iQOO 15 الجديد تبهر المستخدمين.. هل يتفوق على آيفون وجالكسي؟

الاسم: شاهيناز شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع كلمة، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.

أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.