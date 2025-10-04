مواصفات هاتف Vivo iQOO 15 الجديد تبهر المستخدمين.. هل يتفوق على آيفون وجالكسي؟

أعلنت شركة Vivo عن أحدث هواتفها الذكية vivo iQOO 15 الذي تستهدف به منافسة عمالقة السوق مثل سامسونغ وآبل. الهاتف الجديد يأتي بمواصفات رائدة وتقنيات مبتكرة، ليضع الشركة الصينية المنتجة في دائرة الضوء كواحدة من أبرز المنافسين في سباق الهواتف الذكية لعام 2025.
إليكم أهم مواصفات الهاتف الجديد vivo iQOO 15
تصميم حديث وشاشة مبتكرة
- تصميم أنيق ونحيف بخامات زجاجية ومعدنية عالية الجودة.
- ألوان عصرية تناسب مختلف الأذواق.
- شاشة AMOLED بدقة فائقة الوضوح.
- معدل تحديث144 هرتز لتجربة مشاهدة وألعاب سلسة.
- حواف منحنية لسهولة الاستخدام والإمساك.
أداء قوي ومعالج متطور
- معالج Snapdragon الأحدث بأداء فائق.
- ذاكرة عشوائية (RAM) تصل إلى16 جيجابايت.
- خيارات تخزين متعددة تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت.
- نظام تبريد متطور يحافظ على الأداء أثناء الاستخدام المكثف.
- مثالي لعشاق الألعاب والتطبيقات الثقيلة.
شاهد الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=Rd7t5PH3KzA
كاميرا وذكاء اصطناعي متقدم
- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- صور عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- دعم التقريب البصري متعدد المستويات.
- تقنيات تثبيت الفيديو فائق الدقة لتجربة تصوير احترافية.
- كاميرا أمامية عالية الجودة مع تحسين السيلفي بالذكاء الاصطناعي.
بطارية وشحن فائق السرعة
- بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة.
- دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط.
- شحن 50% من البطارية في أقل من 10 دقائق.
- إدارة ذكية للطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- ملائمة للاستخدام الكثيف طوال اليوم.
الاتصال والمزايا الأخرى
- الشبكات: يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) مع تقنيات متقدمة مثل HPUE و4×4 MIMO لضمان اتصال سريع ومستقر.
- الاتصال اللاسلكي: يتميز بدعم الشحن اللاسلكي، وهي ميزة كانت مفقودة في الإصدار السابق iQOO 13.
- المقاومة للماء والغبار: يحمل تصنيف IP68/IP69، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار، وهو مثالي للاستخدام في ظروف قاسية.
- المستشعرات: مزود بمستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة من نوع ultrasonic، مما يوفر أمانًا عاليًا وسرعة في الاستجابة.
- التصميم: يتميز بتصميم عصري مع لوحة خلفية قابلة للتغيير اللوني، مما يضيف لمسة جمالية فريدة.
- الأداء الصوتي: مزود بمكبرات صوت استريو توفر تجربة صوتية غامرة، مما يجعله مثاليًا للمحتوى الترفيهي والألعاب.
التوافر العالمي:
- تم اعتماد الهاتف مؤخرًا في ماليزيا من خلال موقع SIRIM، مما يشير إلى قرب إطلاقه في أسواق جنوب شرق آسيا.
- من المتوقع أن يتم إطلاقه في الصين في أكتوبر 2025، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى قريبًا.
بإجمال، يُعتبر Vivo iQOO 15 خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي، التصميم العصري، والميزات المتقدمة، مع تسعير تنافسي مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى في السوق.