مواصلة سعر الذهب اليوم السبت 22 -6-2019 في مصر للارتفاع “سعر جرام 21 وصل 650 جنيه”

لا شك مع اقتراب فترة الصيف ويكثر مع أجازات المدارس بمصر الأفراح، والإقبال على شراء “الشبكة” في مصر، ويشهد سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2019 ارتفاع جنوني حيث بلغ سعر عيار 21 مبلغ 650 جنيها، حيث تشهد أسعار المعدن الأصفر تذبذب منذ الأسبوع الماضي ما بين الارتفاع لأكثر من 7 جنيها ثم تعاود الانخفاض، وهكذا خلال شهر يونيو الحالي.

سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم تشهد ارتفاع بقيمة جنيهان عن أمس الجمعة، وذلك لزيادة سعر اوقية الذهب بنحو 4 دولارات، حيث يكون عامل الزيادة في سعر المعدن الأصفر راجع إلى زيادة سعر الذهب العالمي، وكذلك الإقبال من المواطنين على الشراء، وقد شهد الذهب ارتفاع حتى وصل للسعر الحالي لزيادة سعر الدولار في مصر خلال العامين الماضيين حتى صدر قرار تعويم الجنيه المصر وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى التوازن.

بيان أسعار الذهب اليوم السبت

نقدم لكم جدول تفصيلي به سعر جرام الذهب بحسب العيار، ليوم السبت 22-6-2019

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري عيار 24 743 عيار 21 650 عيار 18 557 جنيه ذهب 5208 أوقية الذهب 1339 دولار

حيث يُقبل المواطنين في مصر على عيار 21 من الذهب أكثر من أي عيار، وكذلك لأعيرة جرام 18 لما به من تشكيلات وتنوع في تشكيلاته وتصميماته الرائعة، ونوضح أن هذا السعر لا يشتمل سعر المصنعية التي تختلف من محل صاغة لأخر، وكذلك تختلف بحسب نوع الذهب والشركة المصنعة له.

متوسط سعر الذهب الذهب في مصر في سوق المال

نضع لكم مؤشر أسعار الذهب في سوق المال بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة

نقدم لكم بيان متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة

كما يتضح ارتفاع أسعار الذهب خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 10 %، ومتابعة لحظية من موقع كلمة دوت أورج لكل ما يطرأ من تحديثات لأسعار المعدن الأصفر سنوافيكم بها.