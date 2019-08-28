مواعيد بدء معارض ” أهلا مدارس ” .. الخارطة الزمنية والمكانية للمعارض في جميع المحافظات

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 في مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية، أعلنت الغرف التجارية وفقًا لرئيس الاتحاد العام للغرف، إبراهيم العربي، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة الصناعة والمحافظات عن إطلاق معارض ” أهلا مدارس” والتي بدأت في بعض المحافظات منذ اليوم الأربعاء 28/8/2019 وتستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وفي هذا التقرير ننشر مواعيد بدء معارض أهلا بالمدارس وأمكنة إقامتها في مختلف محافظات الجمهورية.

معارض أهلا مدارس

الخارطة الزمنية والمكانية لمعارض أهلا بالمدارس بالمحافظات

فيما يلي ننشر مواعيد بدء البيع للمستلزمات المدرسية ضمن معارض أهلا بالمدارس وأماكن إقامة تلك المعارض في جميع محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

محافظة القاهرة

موعد الإفتتاح أول شهر سبتمبر المقبل، الساعة الخامسة مساءًا ويستمر باستقبال الزوار لمدة أسبوع

مكان إقامة المعرض: قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

محافظة الجيزة

يُقام في محافظة الجيزة 6 معارض تحت شعار ” عودة المدارس”لمدة شهر بداية من أول سبتمبر

يُقام المعرض الرئيسي على مساحة تبلغ 2000 متر مربع بشارع الملك فيصل.

محافظة دمياط

افتتح محافظ دمياط اليوم الأربعاء، منال عوض تحت شعار العودة للمدارس معرض ” أهلا مدارس” وبتحفيضات تصل إلى 50% ويستمر المعرض حتى نهاية سبتمبر المقبل.

يُقام المعرض على أرض مساحتها 600 مترًا مربعًا، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة.

محافظة أسوان

تقيم الغرفة التجارية بمحافظة أسوان معرضين لمدة شهر بداية من أول سبتمبر، في منطقتي أسوان وإدفو.

محافظة الإسماعيلية

يُقام المعرض في محافظة الإسماعيلية ويستمر حتى 25 سبتمبر المقبل على مساحة 600 متر مربع بمركز شباب الشيخ زايد.

محافظة أسيوط

افتتحت الغرفة التجارية بالمحافظة معرضين للمستلزمات الدراسية بدأت البيع من يوم 25 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية ” كلنا واحد” ويستمران المعرضين حتى 21 سبتمبر المقبل

محافظة كفر الشيخ

افتتح محافظ كفر الشيخ يوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري معرض غرفة تجارة المحافظة تحت عنوان كلنا ” واحد”، للمستلزمات المدرسية، ويستمر المعرض حتى 21 سبتمبر المقبل.

محافظة القليوبية

تُقام في محافظة القليوبية 3 معارض تبدأ من 5 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أسابيع، في كلًا من مناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية.

محافظة بني سويف

بمشاركة نحو 30 شركة متخصصة بالمستلزمات الدراسية سوف يتم تنظيم معرضين تحت شعار ” عودة المدارس “، الأول في مدينة بني سويف والثاني بمدينة الواسطي.

محافظة الأقصر

سوف تشهد محافظة الأقصر تنظيم عدة معارض تحت شعار ” عودة المدارس “، والمعرض الرئيسي سيقام في مدينة الأقصر، ومعرض آخر في مدينة إسنا.

تُفتتح المعارض في الأول من سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة بالمستلزمات المدرسية

محافظة الشرقية

افتتحت في مدينة الزقازيق اليوم الأربعاء معرض تحت شعار ” كلنا واحد” بالتعاون بين غرفة الشرقية التجارية والمحافظ ممدوح غراب.

محافظة الغربية

معرض أهلا مدارس افتتحه المحافظ هشام السعيد مساء أمس الثلاثاء 27 أغسطس على مساحة تقدر بنحو 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا، وبتخفيضات تصل إلى 50%.