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مواعيد صلاة العيد 2020 غدًا الأحد 24-5-2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الرياض والدمام وبريدة وتبوك وحائل وعرعر موعد صلاة العيد الرياض والدمام وبريدة وتبوك وحائل وعرعر

ننشر موعد صلاة عيد الفطر 2020-1441 في الرياض وجدة والطائف والدمام وبريدة وتبوك وخميس مشيط، ووقت صلاة العيد في حائل وعرعر والباحة وأبها وبيشة وينبع 1441، من خلال موقعنا klma.org وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، ودخولنا في غرة وأول أيام شهر شوال 1441 بالمملكة العربية السعودية، هذا وسوف تكون صلاة عيد الفطر 2020 بالسعودية هذا العام في المنازل نظرًا للظروف التي يمر بها العالم الآن.

موعد صلاة العيد 2020 في السعودية

كان يوم رؤية واستطلاع هلال شوال 1441 في السعودية هو يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020، حيث تعذرت رؤية هلال العيد في المملكة مساء هذا اليوم، وكان يوم السبت 23 مايو 2020، ليكون موعد صلاة عيد الفطر 2020 السعودية هو صباح يوم الاحد 24 مايو 2020 أول أيام العيد وغرة شهر شوال الكريم لهذا العام، كل عام وأنتم بخير.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 السعودية
المحافظة الموعد
موعد صلاة العيد الرياض 5.21 صباحًا
صلاة العيد الدمام 5.04 صباحًا
صلاة العيد بريدة 5.28 صباحًا
صلاة العيد أبها 5.49
صلاة العيد تبوك 5.54
صلاة العيد حائل 5.35
صلاة العيد عرعر 5.31
صلاة العيد الباحة 5.50
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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