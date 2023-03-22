أعلن اتحاد مصارف الكويت عن أوقات استقبال العملاء في كل البنوك الكويتية المحلية خلال أيام شهر رمضان الفضيل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل البنوك الكويتية في رمضان 2023 بنك الكويت الوطني وبوبيان وبرقان وبيت التمويل وبنك الخليج والتجاري والأهلي وكل المصارف العاملة في الدولة، هذا ويبدأ شهر رمضان الفضيل في الكويت يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

مواعيد عمل البنوك الكويتية رمضان 2023

قال اتحاد المصارف في تعميم رسمي أن مواعيد عمل بنوك الكويت (أوقات استقبال العملاء) خلال أيام شهر رمضان سوف تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا وذلك في كل البنوك المحلية في الدولة، تعميم اتحاد المصارف تم نشره على كل الحسابات الرسمية للاتحاد، وتناقلته كل وسائل الإعلام.

هذا وكما تؤكد الحسابات الفلكية، سوف يكون عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت 29 يومًا، وأن آخر أيام شهر الصيام هو يوم الخميس 20 أبريل، وأن أول أيام عيد الفطر هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.