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مواعيد عمل بنك بوبيان خلال أيام حظر التجول يونيو 2020

بواسطة محمود عطا الله
دوام بنك بوبيان يونيو 2020 دوام بنك بوبيان يونيو 2020

في بيان عاجل، تم الكشف عن أوقات عمل بنك بوبيان خلال أيام الحظر الجزئي بدولة الكويت خلال شهر يونيو 2020 الجاري، حيث أعلن بنك بوبيان من خلال بيان رسمي، عن عودة العمل في 15 فرع من فروعه، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، يذكر أن دولة الكويت قد أنهت رسميًا الحظر الكلي وبدأت مع بداية هذا الأسبوع منع التجول الجزئي.

مواعيد دوام بنك بوبيان يونيو 2020

دوام بنك بوبيان يونيو 2020 سيكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، فروع بنك بوبيان التي سوف تعمل، وتقدم خدماتها للعملاء سوف تكون خمسة عشر فرعًا وهي:
بنك بوبيان الأحمدي.
بنك بوبيان الأندلس.
بوبيان المنقف.
بوبيان العدان.
بوبيان حطين.
بوبيان السالمية.
بوبيان الدروازة.
بوبيان القصر.
بوبيان عبدالله المبارك.
بوبيان صباح السالم.
بوبيان سعد العبدالله.
كيفان.
بيان.
الرقة.
قرطبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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