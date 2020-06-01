مواعيد عمل بنك بوبيان خلال أيام حظر التجول يونيو 2020

في بيان عاجل، تم الكشف عن أوقات عمل بنك بوبيان خلال أيام الحظر الجزئي بدولة الكويت خلال شهر يونيو 2020 الجاري، حيث أعلن بنك بوبيان من خلال بيان رسمي، عن عودة العمل في 15 فرع من فروعه، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، يذكر أن دولة الكويت قد أنهت رسميًا الحظر الكلي وبدأت مع بداية هذا الأسبوع منع التجول الجزئي.

مواعيد دوام بنك بوبيان يونيو 2020

دوام بنك بوبيان يونيو 2020 سيكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، فروع بنك بوبيان التي سوف تعمل، وتقدم خدماتها للعملاء سوف تكون خمسة عشر فرعًا وهي:

بنك بوبيان الأحمدي.

بنك بوبيان الأندلس.

بوبيان المنقف.

بوبيان العدان.

بوبيان حطين.

بوبيان السالمية.

بوبيان الدروازة.

بوبيان القصر.

بوبيان عبدالله المبارك.

بوبيان صباح السالم.

بوبيان سعد العبدالله.

كيفان.

بيان.

الرقة.

قرطبة.