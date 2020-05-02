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مواعيد عمل وحدات المرور وشروط التردد على وحدات المرور كما أعلنت وزارة الداخلية

بواسطة dina badr
مواعيد عمل وحدات المرور مواعيد عمل وحدات المرور

مواعيد عمل وحدات المرور وشروط التردد على وحدات المرور كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية سنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث من المقرر أن تستأنف وحدات المرور عملها من جديد قريبًا، وذلك وفقًا للقرارات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، والذي تم خلاله استعراض كافة المستجدات التي تتعلق بالأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والقرارات المناسبة للفترة القادمة.

مواعيد عمل وحدات المرور

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، استئناف عمل وحدات المرور المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية بداية من يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، وسيستمر العمل على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 من نفس الشهر، ووفقًا للقرار، فإن مواعيد العمل على مدار اليوم ستكون بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا، وستقوم الوحدات بتقديم خدماتها للمواطنين، بحيث يمكن للمواطنين الذهاب للوحدات لتجديد رخص سير كافة المركبات.

شروط التردد على وحدات المرور

شروط التردد على وحدات المرور
شروط التردد على وحدات المرور

في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية، والتي يواجهها العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص، أهابت وزارة الداخلية المصرية على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في مصر، وذلك بالنسبة للمواطنين المترددين على وحدات المرور، وأكدت وزارة الداخلية على أن ارتداء الكمامة، وهي أحد أهم الإجراءات الوقائية، يعتبر شرط أساسي للسماح للمواطنين بالتردد على الوحدات والحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدة، ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن توافر باقي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال وحدات المرور.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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