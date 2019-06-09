موعد إيداع الدفعة الـ19 من حساب المواطن خلال ساعات.. والتسجيل للدورة الـ20 مستمرة

يترقب آلاف المواطنين السعوديين موعد إيداع الدفعة الـ19 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين وممن توفرت لديهم شروط الأهلية، حيث تفصلنا ساعات قليلة على إيداع الدفعة الـ19 والتي تبدأ في الساعات الأولى من يوم العاشر من شهر يونيو الجاري وهو الموعد المقرر من كل شهر ميلادي مالم يكن يوم الإيداع إجازة رسمية، فيتم حينها تقديم أو تأخير الإيداع حسب الحال، وكان الكثيرون يأملون بتقديم موعد صرف دفعة الدورة 19 إلى ما قبل عيد الفطر المبارك، ولكن حساب المواطن أكد على الالتزام بالمواعيد وفقًا للجدولة الزمنية المحددة للدفعات.

موعد إيداع الدفعة الـ19 من حساب المواطن

ما هو موعد إيداع الدفعات من حساب المواطن ؟

تمت جدولة إيداع الدفعات من حساب المواطن في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أنه في حال صادف يوم الإيداع عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تاخيره يوم واحد، فلو صادف موعد الأيداع إجازة رسمية وكان يوم الجمعة يتم تقديمه ليوم الخميس، وإذا صادفت الإجازة يوم السبت وكان موعد الإيداع يتم تاخيره يوم واحد وهو يوم الأحد.

هل التسجيل لدورة الدفعة الـ20 متاح ؟

أكد برنامج حساب المواطن بأن عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20 مستمرة والتي سيتم إيداع الدفعة في شهر يوليو المقبل، ومن المقرر استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة حتى موعد إيداع الدفعة الـ19 من دعم البرنامج ، ويجري التسجيل عبر الرابط التالي برنامج حساب المواطن .

ما هي شروط الأهلية للاستفادة من دعم حساب المواطن ؟

لاستيفاء شروط الأهلية والاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن يجب انطباق ما يلي على المتقدم :

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

ويجدر الذكر بأن حساب المواطن وقبل موعد إيداع الدفعة الـ19 من حساب المواطن أكد على عدم أحقية البنوك في الحجز على قيمة الدعم أو استقطاع أية مُتحصلات منها حتى في حال تعثر المستفيد، ويمكن للمتضرر تقديم شكوى للبنك في حال حدوث ذلك وعلى البنك الرد على الشكوى خلال ثلاثة أيام وإلا يتم تقديم الشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.