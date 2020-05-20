موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بدمياط.. وشروط القبول

يستعد الآلاف من أولياء الأمور في محافظة دمياط للتقديم لأطفالهم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية التجريبية للغات، وذلك بعدما أعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إتاحة التقديم إلكترونيا، خلال أيام

موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال في دمياط

قال وكيل وزارة التربية والتعليم قي دمياط، في بيان رسمي، إن سيتم إتاحة التقديم إلكترونيا للأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية التجريبية للغات، اعبتارا من يوم الإثنين المقبل، وحتى نهاية شهر يونيو.

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال في دمياط

كتابة بيانات الطفل بمعرفة ولي الأمر وتحت مسئوليته الشخصية.

الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل حسب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

طباعة إشعار لتقديمه مع الملف وعمل مقابلة للطفل مع ولي الأمر.

عدم وجود استثناء بعد انتهاء موعد التقديم الإلكتروني طبقًا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014>

لا يعتبر القبول نهائيًا في المدارس الرسمية للغات إلا بعد مقابلة للطفل واجتيازها.

يكون الحد الأدنى لقبول السن بمدارس اللغات من 4 سنوات في أول أكتوبر، ولا يقبل سن أقل من ذلك.