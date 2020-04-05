موعد حصر وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة وتقديم منحة ال500 جنيه

صرح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، محمد وهب الله، أن حصر العمالة الغير منتظمة سينتهي هذا الأسبوع، بواسطة اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي” وتضم وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمراجعة بيانات المتقدمين من العمالة الغير منتظمة أول بأول.

حصر العمالة الغير منتظمة

كشف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات وتخضع لرئاسة رئيس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي” ستنتهي هذا الأسبوع من إجراءات حصر العمالة الغير منتظمة، التي قامت بالتقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني، وستحدد المستحق للدعم وفقًا لمجموعة من المعايير التي يتم بناء عليها الحصر.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

ووفقًا للتصريحات، فقد تجاوزت أعداد العمالة الغير منتظمة التي سجلت عبر موقع وزارة القوى العاملة حاجز المليون ونصف، ولا يزال الموقع يستقبل المزيد من العمالة للتسجيل، وأوضح أن منحة ال500 جنيه التي تقدمها الوزارة تشمل جميع مهن اليومية التي تعطلت بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من أزمة انتشار كورونا.

صرف منحة ال500 جنيه

وأشار وهب الله، أن وزارة القوى العاملة قامت بصرف منحة ال500 جنيه لنحو 120 ألف عامل تابعين للمهن “المقاولات والمحاجر والبحارة والمناجم والزراعة”، ويتم دعم العمالة الغير منتظمة من قبل الأزهر الشريف وتحيا مصر والنقابات المهنية والنقابات العمالية ورجال الأعمال، وتعتبرهم الجهات السابقة هم الأولى في الدعم في ظل لك الظروف.