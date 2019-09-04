موعد صرف التموين للمواليد الجدد… تعرف على التفاصيل
عدد كبير من المواطنين المصريين يبحثون عن موعد صرف التموين للمواليد الجدد، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج عن تقديم المعلومات المؤكدة حيث صرح مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي بأن وزارة التموين المصرية تتعاون حاليا مع وزارة الإنتاج الحربي لتسجيل بيانات المتقدمين الجدد في البطاقات التموينية وهي إضافة المواليد والتي تم أتاحها في الفترة من بداية شهر أغسطس 2018 وحتي 7 من نوفمبر 2018.
موعد صرف التموين للمواليد الجدد
صرح عشماوي بأن الحصص التموينية سوف يتم صرفها لمن تقدم وسجل أبنائه وذلك وفقا للشروط التي أعلنتها وزارة التموين، وبالتالي سوف يتم إضافة المواليد المستحقين للدعم وذلك بعد تصفيتهم وتنقيتهم وسوف يتم صرف الدعم مع بداية شهر سبتمبر الحالي، الجدير بالذكر أن عمليات التنقية للمرحلة الرابعة لحذف الغير مستحقين من بطاقات التموين ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث تم حذف ما يقرب من 700 ألف مواطن.
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كما صرح وزير التموين على مصلحي بأن وزارة التموين حاليا تعمل على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين وفور انتهائها من تلك المهمة في بداية شهر فبراير الماضي وتم عرض النتائج على مجلس الوزراء والبرلمان وبعد ذلك يتم صرف السلع التموينية للمواليد الجدد وذلك بداية من شهر يوليو 2019 حيث أن إضافة المواليد الجدد سوف تقسم على عده مراحل، الجدير بالذكر أن عدد الطلبات الخاصة بالمواليد الجدد هي 7 مليون طلب وتم هذا خلال ثلاث شهور بداية من شهر أغسطس وحتي 7 نوفمبر 2018.