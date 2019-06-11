موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440 وباقي أشهر السنه

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440 منذ أيام لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تساءل الكثير من محدودي الدخل والمستحقين للمساعدة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440، ويزداد التساؤل دائمًا من قبل المتقدمين بالطلب مع بداية كل شهر عن موعد الصرف حيث أنه لا يوجد موعد محدد من قبل الوزارة لصرف المساعدات، وكان من المتوقع ان يتم صرف المساعدات وايداعها في الحسابات خلال شهر رمضان الماضي باعتباره الموعد السنوي لصرف مبالغ مساعدات المكرمة الملكية إلا أنه تم تأجيل الصرف لأسباب لم توضحها وزارة التنمية الاجتماعية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال

تواصل عدد كبير من القراء مع الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقدموا بعض التساؤلات التي اهتم القائمين على الصفحة بالإجابة على تلك الاستفسارات وكانت جميعها حول موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440، وجاء الرد أنه لا يوجد موعد محدد ومعروف شهريًا لصرف المساعدات المقطوعة، لذلك يجب على المستفيدين من المساعدات متابعة قائمة الانتظار لحين صرف المساعدة المقطوعة بالتزامن مع نزول معاشات الضمان لكل شهر.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد حددت في مطلع العام الجاري 2019 موعد مبدئي لصرف المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي” شهريًا، وصرحت الوزارة بعد ذللك أنه سيتم نزول المساعدات مشمولة مع معاشات مستحقي الضمان الاجتماعي، وسوف يتم إيداع المبالغ الملية في حساباتهم البنكية مباشرًا وإبلاغهم فور إيداع المبالغ في الحساب من خلال رسالة نصية SMS، كما يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهريًا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسيطلب الموقع رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية فبعد ادخالهم والتأكد من صحة البيانات سيقوم الموقع بتحميل نتائج البحث خلال لحظات قليلة، وللدخول إلى الموقع أضغط رابط وزارة العمل والتنمية.

وأما عند مواعيد صرف المقطوعات الشهرية فجاءت كالتالي: