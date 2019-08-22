موعد صرف رواتب موظفين الجهات الحكومية بالمملكة السعودية

بعد صدور أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين وذلك بتوحيد الموعد لصرف الرواتب الحكومية السعودية، حيث قررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية طبقاً للسنة الشمسية بديلا عن السنة الهجرية.
موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة
حيث تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.
حيث تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وسوف نعرض لكم جدول صرف رواتب الموظفين لعام 2019 على النحو التالي:
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1 ـ
|الأحد
|21 جمادي الأولي 1440ه
|27 يناير 2019
|2
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440هـ
|27 فبراير 2019
|3
|الأربعاء
|20 رجب 1440هـ
|27 مارس 2019
|4
|الأحد
|23 شعبان 1440هـ
|28 أبريل 2019
|5
|الاثنين
|22 رمضان 1440ه
|27 مايو 2019
|6
|الخميس
|24 شوال 1440هـ
|27 يونيو 2019
|7
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440هـ
|28 يوليو 2019
|8
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440هـ
|27 أغسطس 2019
|9
|الخميس
|27 محرم 1441هـ
|26 سبتمبر 2019
|10
|الأحد
|28 صفر 1441هـ
|27 أكتوبر 2019
|11
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441هـ
|27 نوفمبر 2019
|12 ـ
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441ه
|26 ديسمبر 2019
موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة سيكون ثابت يوم 27 من كل شهر ميلادي وإذا كان يوم 27 يوافق الجمعة تصرف الرواتب في يوم 26 وإذا وقع يوم سبت تصرف الروابط في اليوم الذي يليه صباح الأحد.
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