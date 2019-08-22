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موعد صرف رواتب موظفين الجهات الحكومية بالمملكة السعودية

كتب منة مجديفي آخر تحديث
موعد صرف رواتب موظفين الجهات الحكومية بالمملكة السعودية
موعد صرف رواتب موظفين الجهات الحكومية بالمملكة السعودية

بعد صدور أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين وذلك بتوحيد الموعد لصرف الرواتب الحكومية السعودية، حيث قررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي  أن تكون مواعيد الرواتب السعودية طبقاً للسنة الشمسية بديلا عن السنة الهجرية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

حيث تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، أمر الملك سلمان بن  عبد العزيز أن  يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.

حيث تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل  شهر ميلادي، وسوف نعرض لكم جدول صرف رواتب الموظفين لعام  2019 على النحو التالي:

مسلسلاليومالتاريخ الهجري التاريخ الميلادي
1       ـ  الأحد21 جمادي الأولي 1440ه27 يناير 2019
2الأربعاء22 جمادي الأخرة 1440هـ  27 فبراير 2019
3  الأربعاء20 رجب 1440هـ 27 مارس 2019
4   الأحد23 شعبان 1440هـ28 أبريل 2019
5الاثنين22 رمضان 1440ه  27 مايو 2019
6الخميس24 شوال 1440هـ27 يونيو 2019
7  الأحد25 ذو القعدة 1440هـ28 يوليو 2019
8الثلاثاء  26 ذي الحجة 1440هـ27 أغسطس 2019
9الخميس27 محرم 1441هـ26 سبتمبر 2019
10الأحد  28 صفر 1441هـ27 أكتوبر 2019
11الأربعاء  30 ربيع الأول 1441هـ  27 نوفمبر 2019
12          ـالخميس 29 ربيع الثاني 1441ه  26 ديسمبر 2019

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة سيكون ثابت يوم  27 من كل شهر ميلادي وإذا  كان يوم  27 يوافق  الجمعة  تصرف الرواتب في يوم 26 وإذا وقع يوم سبت تصرف الروابط  في اليوم الذي يليه صباح الأحد.

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عن الكاتب

منة مجدي

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