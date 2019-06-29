موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة ، وذلك بسبب عدم إيداع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية منذ شهر رجب الماضي مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان ، وقد طالب العديد من المواطنين في المملكة من مستفيدي المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لمستفيديها ، وذلك بسبب الحاجة الماسة لها ، وقد إنتشرت العديد من الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر والتي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيديها الذين على قوائم الإنتظار .
موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعيكشف مصدر مقرب في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تعلن وزارة العمل في السعودية عن ذلك بشكل رسمي إلى الأن .
شروط مساعدة المقطوعة
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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