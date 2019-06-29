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موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ
الاستعلام عن إيداع معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
نرصد لكم متابعينا الكرام موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة ، وذلك بسبب عدم إيداع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية منذ شهر رجب الماضي مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان ، وقد طالب العديد من المواطنين في المملكة من مستفيدي المقطوعة الذين هم على قوائم الإنتظار بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لمستفيديها ، وذلك بسبب الحاجة الماسة لها  ، وقد إنتشرت العديد من الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر والتي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيديها الذين على قوائم الإنتظار .

موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشف مصدر مقرب في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تعلن وزارة العمل في السعودية عن ذلك بشكل رسمي إلى الأن .

شروط  مساعدة المقطوعة

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت  وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن  رقم مجاني موحد من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الكترونيا عن طريق الرقم التالي ” 8001222777 ” حيث يعمل هذا الرقم الموحد على مدار 24 ساعة بدون انقطاع حيث يمكن معرفة شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات عن طريق رقم خدمة العملاء . كما وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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