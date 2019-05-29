موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الترم الثانى لكل الطلاب

حددت مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بكافة إدارات المحافظة، كان كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية قد واصل أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتيجة من محافظ القليوبية خلال الساعات القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من هنا. (تظهر خلال ساعات)

هذا وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية يوم السبت المقبل، من المرتقب أن يقوم محافظ القليوبية، الدكتور علاء مرزوق باعتماد النتيجة فى 12 إدارة تعليمية، يبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية 89 ألف طالب وطالبة فى 405 لجنة من لجان الشهادة الاعدادية بالقليوبية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية فى الترم الثاني لكل الطلاب، وكان وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة القليوبية طه عجلان قد أكد أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد وأن العمل على قدم وساق من أجل سرعة اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية.

يذكر أن مستوى امتحانات الشهادة الاعدادية فى القليوبية جاء فى مستوى الطالب المتوسط وخاصة فى مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية لكل الطلاب وهو مايبشر بارتفاع محتمل فى نسبة النجاح للترم الثانى عن الترم الأول.