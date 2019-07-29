موعد عيد الأضحى 2019 في مصر والسعودية | تعرف على الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2019

مع اقتراب ابتداء شهر ذو الحجة يتساءل الكثير عن موعد عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية، هذا وقد أعلن استاذ الشمس بمعهد البحوث الفلكية بأن غزة شهر ذو الحجة سيوافق الثاني من اغسطس، وبناءً على ذلك تكون وقفة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 10 أغسطس، وتجدر الإشارة إلى أن الجميع يتساءلون عن إجازات العيد رغبةً في إدخال السرور والفرحة على قلوب الأهل والأصدقاء خلال تلم الايام المباركة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019 :

الجدير بالذكر أن معمل أبحاث الشمس قد افاد بأن هلال ذو الحجة يظل في سماء مكة بالسعودية لمدة نصف ساعة، أما في مصر فيكون فيها لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم 29 من شهر ذي القعدة، أما عن تواجد الهلال في باقي البلدان العربية فيدوم لمدة 17 دقيقة و 39 دقيقة.

بناءً على ما سبق ذكره، ستوافق وقفة عرفة يوم السبت الموافق 9 ذي الحجة 1440 ھ، بناءً عليه يكون أول أيام العيد 11 من أغسطس، وهذا هو رأي معهد البحوث الفلكية في القاهرة، وينتظر رأي المملكة العربية السعودية في تحديد أول ايام شهر ذي الحجة.

إجازات عيد الأضحى 2019 في مصر :

أما عن إجازات عيد الأضحى المبارك فتكون كما يلي :ي