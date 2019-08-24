موعد مباراة الزمالك X ديكاداها مساء اليوم السبت 24/8/2019 والقنوات الناقلة لها

لكل متابعي كرة القدم، سيستقبل فريق نادي الزمالك منافسه ديكاداها الصومالي، مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والذي يأتي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي “64” لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على قناة أون سبورت، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بالتغطية الكاملة للمباراة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

وجديراً بالذكر أن فريق الزمالك ، قد حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها بطل الصومال، بسباعية دون رد، فى ذهاب الدور التمهيدى من البطولة الإفريقية، فى المباراة التى جمعت بينهما الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب.

والجدير بالذكر أنه تلك المباراة ستكون المباراة الأولي التي سيقودها المدير الفنى الجديد لنادي الزمالك الصربى ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، الذى تولى المهمة الفنية للفريق، خلفا لطارق يحيى، الذى تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة فى مباراة الذهاب.

– التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالى اليوم

خط الهجوم: مصطفى محمد.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمدى النقاز أو حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.