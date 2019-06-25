موعد مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس أمم إفريقيا

يستعد كل من منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب مصر الاستعدادات النهائية من أجل خوض ثاني مبارياتهما في ثاني جولات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ومن هنا يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة مصر والكونغو.

موعد مباراة مصر والكونغو الدمقراطية

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو الدمقراطية في استاد القاهرة يوم غد الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو لعام 2019، على أن يكون ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويذكر أن اللقاء الأول للمنتخب المصري كان ضد منتخب زيمبابوي في مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي قد وافق يوم الجمعة 21 من شهر يونيو، وانتهت تلك المباراة بهدف مقابل لا شئ للمنتخب المصرب، وكان اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه قد نجح في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن خلال الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

وبفوز منتخب مصر على منتخب زيمباوي استحوذت على ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تشتمل أيضاً على كل من منتخب الكونغو الديقراطية، ومنتخب أوغندا، ويذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تقام على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، بعدما كانت البطولة تقام بمشاركة 16 منتخب فقط، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ومن المقرر أن يتأهل إلى ثمن النهائى كل من المركز الأول والمركز الثانى عن كل مجموعة، هذا بالإضافة إلى تأهل أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

استعداد منتخب مصر لمباراة الغد

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري تحت قيادة المكسيسكي المدير الفني خافيير أجييري، يقوم في الوقت الراهن بالاستعدادات والتمرينات الأخيرة والتي ستنتهي في حلول الساعة العاشرة مساء اليوم من أجل مباراة المنتخب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان أجيري قد قام بمشاهدة بمباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا مع لاعبي المنتخب المصري، وذلك حتى يعرف الثغرات الموجودة في الفريق المنافس أثناء المواجهة، كما قد قام خافيير أجيرى بإعطاء العديد من التعليمات للاعبين من أجل حثهم على الفوز بالبطولة، وأهمية ذلك.