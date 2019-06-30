من هنا .. موقع تذكرتي أمم أفريقيا تبدأ حجز تذاكر الدور الـ 16 من البطولة tazkarti.com

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اطلاق موقع تذكرتي لحجز بطاقة المشجع وكذلك حجز تذاكر مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، الجديد بالذكر أن لكل شخص الحق في شراء خمس تذاكر فقط في جميع مباريات البطولة.

سوف يبدأ موقع تذكرتي بحجز تذاكر الدور السادس عشر من عمر بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر، حيث استطاع المنتخب المصري الفوز في أول مباراتين أمام زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح، وحقق الفوز علي نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شئ.

ذكر الاتحاد المصري أن موقع تذكرتي هو الأول في تاريخ الكرة المصرية، حيث يحد الموقع من بيع تذاكر المباريات في السوق السوداء، كما يعالج الموقع تكدس الجماهير لشراء تذاكر المباريات المختلفة.

أكد مصدر موثوق أنه تم وضع روابط لبيع تذاكر البطولة بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذاكر أو نشرها في السوق السوداء، وهذا يحظر المصدر الموثوق المواطنين بشراء تذاكر المباريات من السوق السوداء أو من خلال وسطاء يزعمون قدرتهم على توفير التذاكر ، حيث أنه لم يمكن الحصول على تذاكر المباراة الا من خلال موقع تذكرتي.

خطوات استخراج بطاقة المشجع Fan ID من موقع تذكرتي

الدخول علي موقع تذكرتي www.tazkarti.com

أختيار التسجيل لطلب بطاقة المشجع

إدخال الرقم القومي

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا سوف تقام في مصر بعد إعتذار كلا من الكاميرون والمغرب من استضافتها، حيث تقام في الفترة بين 21 يونيو إلي 19 يوليو، حيث يأمل جماهير الكرة المصرية حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا بعد غياب دام طويلاً.

الجدير بالذكر أن موقع تذكرتي يوفر خاصية حجز تذاكر جميع المباريات، كما ينبه الاتحاد المصري لكرة القدم على المشجعين احضار بطاقة المشجع اثناء ذهابهم الى الملعب.

اقتربت بطولة أمم أفريقيا 2019 من الإنطلاق، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري وسوف تنتهي 16 من الشهر القادم، كما نتمنى فوز المنتخب المصري وحصوله على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019.