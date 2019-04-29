مُحدث الآن | أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-4-2019 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرار تام لليوم الثاني على التوالي، وذلك تزامناً مع ثبات سعر أوقية الذهب عالمياً، فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم وبشكل خاص من الوطن العربي يسعوا لشراء الذهب، ليس فقط المُقبلين على الزواج بل العدد الكبير الذي يسعي لإدخار أمواله عن طريق شراء الذهب بدلاً من تحويلها لعملات أخري قد تتسبب في خسائر مستقبلية، حيث استقر عيار 21 وهو حالياً الأكثر شراءً من محلات الصاغة عند 612 جنية مقابل الجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

مع استقرار سعر الأوقية عالمياً عند 1286 دولار، استقرت كافة أعيرة الذهب في محلات الصاغة، واستقر الجنية الذهب الذي يزن 8 جرام عند 4896 جنية، وإليكم سعر الذهب في محلات الصاغة الآن:

العيار السعر بالجنية المصري مقابل الجرام عيار 24 699 عيار 21 612 عيار 18 525 أوقية الذهب 1286 دولار

ويتسائل الكثير عن اختلاف أسعار الذهب من صائغ إلي آخر، ويرجع ذلك إلي قيمة المصنعية والتي تُحدد في المقام الأول وفق شكلها، علماً بأن قيمة المصنعية تبدأ من 5 جنيهات للجرام الواحد، والمتعارف عليه بالشغل الشعبي وتصل حتي 20 جنية للجرام.

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ما هي العوامل المؤثرة على سعر الذهب عالمياً؟

يتوقع خبراء الإقتصاد سعر الذهب في مصر اليوم بناء على عدة عوامل، وهي سعر الدولار الأمريكي، حالة العرض والطلب على شراء الذهب، اتجاة المستثمرين لضخ أموالهم في الاستثمار في المعدن الأصفر، وأخيراً إنتاج الذهب.

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