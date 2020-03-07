نائب محافظ البنك المركزي يعلن عن موعد طباعة الـ10 جنيهات البلاستيكية

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن موعد إطلاق الدولة المصرية العشر جنيهات من العملة البلاستيكية خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه إلى العملات البلاستيكية فيما هو قادم، خاصة أن لها العديد من المميزات التي تجعل تداولها أسهل وأبسط بكثير من تداول العملات الورقية التي جار عليها الزمن بشكل كبير وأصبحت متهالكة في العديد من الدول العالم.

وتسعى الدولة المصرية إلى تطوير نفسها من وقت إلى آخر في العديد من مختلف المجالات، خاصة في مجال الاقتصاد والذي يشهد طفرة كبيرة جدا منذ تعويم الجنيه المصري والذي أثر بدوره مع مرور الوقت وتحسن الاقتصاد على انخفاض سعر الدولار في جمهورية مصر العربية بعدما كان كاد يصل إلى عشرين جنيها.

البنك المركزي يكشف موعد طرح الـ 10 جنيهات البلاستيكية

وقال جمال نجم، خلال تصريحات صحفية إن الدولة تعزم على طرح الـ 10 جنيهات البلاستيكية خلال الفترة المقبلة، ولكن تنتظر أن تنتقل المطابع الجديدة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بجانب العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي سيتم نقلها هناك خلال الفترة المقبلة، من بعدها ستعلن الدولة عن طرح العشر جنيهات البلاستيكية.

وتتميز النقود البلاستيكية أن عمرها الافتراضي أكبر من العملات الورقية بما يقرب من 3 إلى 5 أضعاف، علاوة على ذلك فإنه من السهل تداولها بين الناس بشكل طبيعي دون أي مشاكل أو تهالك فيها، وذلك تسعى الدولة إلى تداولها بشكل أكبر في السوق المصرية في الفترة المقبلة.