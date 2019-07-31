نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 برقم الجلوس – المنطقة الشرقية والغربية بروابط مباشرة

تتجه أنظار الألأف من الطلاب في ليبيا صوب مواقع وزارة التربية والتعليم في دولة ليبيا، حيث تستعد الوزارة للإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية – ليبيا 2019، في الوقت الذي سادت فيه حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور بجميع محافظات ليبيا، خاصة تلك المدن التي تدور فيها معارك بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات الوفاق المعترف بها دوليا، مصدر بوزارة التربية والتعليم كشف لمواقع ليبية أن موعد إصدار نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا، سيكون خلال الساعات القادمة، بعد اعتمادها رسميا، حيث لم يبقى سو رفع النتيجة على المواقع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الليبية.

شهادة الصف الثالث الإعدادي – ليبيا 2019 برقم الجلوس

يقدم لكم “كلمة دوت أورج” الآن روابط مباشرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب ليبيا فور ظهورها، وكل ما على الطالب الآن هو متابعة هذه المواقع بشكل يومي، أو قم بإرسال رقم الجلوس الخاص بك في كومنت أسفل هذه المقال، وسوف يقوم محرر “كلمة” بإرسال نتائجكم فور ظهورها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبية، والتي تعلن النتائج في محافظات: طرابلس – مصراته – بنغازي – أجدابيا – طبرق – درنة – بني وليد – الزويا.. وغيرها من المحافظات الليبية.

رابط المنظومة هنا

رابط وزارة التربية والتعليم الليبية هنا

روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

بقدم لكم “كلمة دوت أورج” في السطور التالية 4 خطوات مهمة، نقدمها للطلاب في ليبيا، حيث تسهل على طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الليبية أثناء قيامهم بالإستعلام عن النتائج، وهذه الخطوات كالتالي: