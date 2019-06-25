نتيجة الصف الاول الثانوى من موقع الوزارة 2019

اليكم نتيجة الصف الاول الثانوى العام بالنظام الجديد الذي يعتمد على التابلت والنتيجة ستكون عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg من خلال كود خاص بكل طالب والرقم القومي للطالب، وذلك من خلال خدمات موقع الوزارة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بالامس في مقر وزارة التربية والتعليم وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والقائم بأعمال إعتماد نتيجة اولى ثانوى عام 2019 و التي كانت نسبتها هذا العام 91,4% والتي تستطيع ان تحصل عليها عن طريق رابط النتائج g10.emis.gov.eg لطلاب اولى ثانوى عام لكلا من النظامين الحديث والقديم.

وأوضح وزير التربية والتعليم اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد امس أن نظام الثانوية العامة الجديد بالتابلت له هدف سامي في بناء وطن جديد، وشيد بان هذا النظام يتميز عن مختلف نظم الثانوية العامة القديمة والتي كانت تعتمد على التلقين والحفظ، كما انتقل إلى شرح المهارات التعليمة الجديدة التي سيكتسبها طلاب الصف الاول الثانوي العام من هذا النظام والتي تعبر عن مستواهم الدراسي، فبدورها تساعد عقلية الطالب على أن يكون ذات تأهيل نفسي وذلك لمنافسة التطور التكنولوجي العالمي، وشيد بان نسبة نجاح طلاب الامتحانات الإلكترونية مرتفعة للغاية عن طلاب الامتحانات الورقية، وسنتطرق معكم بعرض رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019 الفصل الدراسي الثاني لكي تعرف النتائج.

دخول رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019

سوف نعرض لكم طريقة سهلة للغاية في الوصول إلى نتيجة اولى ثانوى عام وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلالها الدخول على رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام التراكمي وذلك عن طريق كود الطالب والرقم القومي وخذ في الاعتبار ان تقوم بتحديد الجنسية، وستظهر نتيجة الاول الثانوى بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التقليدية، في ظهور النتيجة، دعونا نتعرف عليها فهي تحتوي على أربعة ألوان مختلفة كل واحدة منها لها تفسير مختلف.

اللون الأزرق متفوق بالنسبة لدفعته

اللون البرتقالي الى حد ما مناسب للتوقعات

اللون الأخضر سئ و أقل من التوقعات

اللون الأسود أنا فين من زملائي

موقع نتيجة الصف الاول الثانوى

تعرف عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا على نتيجة اولى ثانوى 2019 عن طريق رقم كود الطالب والرقم القومي. ويمكن إتباع الخطوات التالية: