نتيجة حجز شقق الإعلان الحادي عشر و كافة شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي

سوف نقدم لكم الموعد لتقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر والذي تم تقديم موعده بعد نجاح طرح شقق الإسكان الاجتماعي والإقبال الغير مسبوق لحجز شقق الإعلان العاشر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية في رعاية الفئة الاجتماعية من محدودي الدخل، وهي الفئة الأولى برعاية الدولة، حيث قررت وزارة الإسكان وذلك بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري قرب البدء في الإعلان عن طرح شقق الإعلان الحادي عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي،حيث أن الموعد المقرر لطرح شقق الإعلان الحادي عشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي سيكون خلال أيام فمع الإقبال الهائل على حجز وحدات الإعلان العاشر قد عجلت بطرح شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي.

حيث أعلنت عن عدد الوحدات السكنية بالإعلان الحادي عشر التي بلغ عددها 20 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة محافظات، حيث تحتل محافظات الصعيد النصيب الأكبر من شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي، أما عن شروط الحجز فتكاد تطابق شروط الحجز التي تضمنها الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن شقق الإعلان الحادي عشر جاهزة للتسليم للفائزين بقرعة التي سيتم إجراء مراسمها طبقا لجدول زمني سيتم إعلانه في القريب، وأضافت أن شقق الإعلان الحادي عشر ستسلم عقب إعلان نتيجة القرعة للفائزين، وذلك من خلال التعاقد مع البنوك المشاركة بمبادرة البنك المركزي المصري، أما عن مقدم الحجز فلن يتجاوز مبلغ 40 ألف جنيه مصري، كما أن سعر الوحدة السكنية يبلغ 184 ألف جنيه.

طريقة حجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

للدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان https://www.mff.gov.eg.

لتسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز وإرفاق المستندات.

وعند الانتهاء يتم الضغط علي “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الحادي عشر

عمر المتقدم لا يزيد عن 21 عام ميلادي.

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

المتقدم يحصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

المتقدم غير حاصل على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

المتقدم ينتمي للمحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إذا كان متزوجا و أن تكون البطاقات سارية.

مفردات الدخل الشهري للمتقدم ( شهادة إثبات الدخل السنوي ) مختومة من جهة العمل.

قسيمة الزواج”للمتزوجين”.

شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل